Donald Trump est un grand consommateur de Coca-Cola. Image: Imago

Trump annonce une révolution pour Coca-Cola

Toujours sucré, mais autrement: Coca-Cola remplace le sirop de maïs par du sucre de canne dans sa production aux Etats-Unis. Une décision saluée par Donald Trump, buveur invétéré de la célèbre boisson.

Plus de «International»

Coca-Cola a accepté de modifier sa production aux Etats-Unis pour passer au bon vieux sucre de canne, délaissant le sirop de maïs, a annoncé mercredi le président américain Donald Trump, lui-même grand consommateur de la plus célèbre des boissons gazeuses.

Alors que le géant de l'agroalimentaire utilise du saccharose classique en Europe, les consommateurs américains avalent à travers les bulles du sirop de maïs à haute teneur en fructose (SGHF). «J'ai discuté avec Coca-Cola de l'utilisation du VRAI sucre de canne dans le Coca aux Etats-Unis, et ils ont accepté», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

«J'aimerais remercier tous les responsables de Coca-Cola. Ce sera une très bonne décision de leur part – vous verrez. C'est tout simplement mieux!»

«Nous apprécions l'enthousiasme du président Trump pour notre marque emblématique», a brièvement réagi l'entreprise américaine sur son site.

Pas d'incidence significative sur la santé

Le SGHF s'est répandu aux Etats-Unis dans les années 1970 grâce aux subventions gouvernementales accordées aux producteurs de maïs et à des droits de douane élevés sur le sucre de canne. La décision de Coca-Cola pourrait affecter les producteurs de maïs de la «Corn Belt», une région du Midwest qui représente pourtant un important vivier d'électeurs de Donald Trump.

Le SGHF et le saccharose, plus couramment appelé «sucre de table», sont tous deux composés de fructose et de glucose. Mais leur structure diffère: le SGHF contient du fructose et du glucose libres (non liés) dans des proportions variables tandis que, dans le saccharose, ces deux sucres sont liés chimiquement. Les sucres sont dits «libres» en fonction de leur pouvoir sucrant.

Ces différences structurelles ne semblent toutefois pas avoir d'incidence significative sur la santé. En 2022, des études cliniques ont permis de constater l'absence de différence majeure entre le SGHF et le saccharose en termes de prise de poids ou de santé cardiaque. Seule différence notable: une augmentation d'un marqueur d'inflammation chez les personnes consommant du SGHF.

Les consommateurs américains ont parfois accès au Coca-Cola mexicain, déjà produit avec du sucre de canne, vendu plus cher dans certains magasins car jugé meilleur en termes de saveur. Donald Trump est lui un buveur invétéré de Coca-Cola light, édulcoré à l'aspartame, un composé considéré comme «peut-être cancérogène» par les experts de l'Organisation mondiale de la santé. (jzs/ats)