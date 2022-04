Vidéo

Comment Baldwin a réagi lors du tir mortel dans Rust? Des vidéos montrent tout

Des extraits vidéos rendus publics par la police montrent des moments dramatiques survenus sur le tournage de Rust. On y voit notamment l'acteur Alec Baldwin après avoir tiré sur la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

De nouvelles séquences provenant d'une vidéo prise par une caméra-piéton dévoilent les scènes qui ont suivi le tir mortel survenu sur le plateau de Rust en octobre 2021. Ces extraits ont été rendus publics par le bureau du shérif de Santa Fe dans le cadre de l'enquête en cours. La directrice de photographie Halyna Hutchins avait été tuée par le tir supposé factice d'Alec Baldwin.

Dans la vidéo, relayée mardi par CBS News, on voit notamment l'acteur américain, l'arme à la main aussi bien avant l'incident tragique qu'après le coup de feu lancé.

La vidéo en question 👇 Vidéo: watson

Halyna Hutchins est, quant à elle, allongée sur le sol, entourée par les premiers intervenants. Le site d'information américain a en outre révélé des photos du revolver en question.

image: santa fe county sheriff

Une autre vidéo montre la star hollywoodienne interrogée avec deux fonctionnaires. Il leur explique ne pas avoir appuyé sur la détente pendant la répétition de la scène. Il souligne par ailleurs ne pas savoir qui a chargé le pistolet avec une cartouche réelle. «J'ai sorti l'arme, je me suis retourné, j'ai enlevé la sécurité, et le coup est parti», déclare Baldwin.

Baldwin a été entendu par la police. image: Santa Fe County Sheriff

Peine maximale en raison des conditions de travail

La révélation de ces documents audiovisuels survient après qu'un rapport concernant les conditions de travail sur le plateau de Rust a été publié. Celui-ci était arrivé à la conclusion que la société de production derrière le film «savait que les mesures de sécurité relatives aux armes à feu n'étaient pas respectées sur le lieu de tournage» et que, malgré cela, «aucune mesure corrective n'avait été prise».

image: keystone

Dès lors, Rust Movie Productions, LLC a reçu l'amende la plus élevée possible connue pour une société de production. Rust Movie Productions, LLC a été accusé «d'indifférence manifeste aux risques évidents liés à l'utilisation d'armes à feu sur le plateau, qui ont par la suite entraîné un décès, des blessures graves ainsi que des conditions de travail dangereuses». C'est ce qui est ressorti d'un communiqué de presse publié le 20 avril par le Bureau de la santé et de la sécurité au travail du ministère de l'Environnement du Nouveau-Mexique.

«Je sais que je ne suis pas responsable »

Alors qu'Alec Baldwin a également participé au film en tant que producteur, celui-ci ne s'attribue pas la responsabilité de l'accident. «J'ai le sentiment que quelqu'un est responsable de ce qui s'est passé, et je ne peux pas dire qui c'est, mais je sais que ce n'est pas moi», avait-il déclaré à la police après l'incident.

Les officiers de police ont déclaré qu'ils attendaient encore des enregistrements téléphoniques et des informations balistiques pour clore l'enquête pénale. Aucune accusation n'a été portée. Les enquêteurs n'ont, toutefois, pas exclu qu'il puisse encore y en avoir une.

(spot on news,t-online)

(Traduit de l'allemand par mndl)