«Maman?» Jacinda Ardern interrompue par sa fille en direct sur Facebook

Toujours en pleine tourmente, le géant de la Silicon Valley fondé par Mark Zuckerberg a pris une grande décision qui risque de fâcher ses annonceurs.

Les utilisateurs de Facebook et Instagram ne pourront bientôt plus être ciblés par des publicités en fonction de leur intérêt pour certains sujets sensibles, comme l'orientation sexuelle et l'affiliation politique. Il s'agit d'un changement majeur.