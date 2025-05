Etats-Unis et Chine entament à Genève un dialogue pour désamorcer la guerre commerciale

Ce «volcan zombie» bolivien gronde et on sait enfin pourquoi

Dans le sud-ouest de la Bolivie , l'Uturuncu, est considéré comme un volcan «zombie». Il n'a plus connu d'éruption depuis plus de 250 000 ans. Et pourtant, il ne dort pas complètement non plus. Des chercheurs ont voulu savoir s'il allait bientôt revenir à la vie ou si cela cachait autre chose.