En Ukraine, voici comment les civils affrontent les soldats russes

Qu'ils fassent partie de la garde territoriale ou qu'ils soient de simples civils non armés, les Ukrainiens défendent leur pays envers et contre tout et avec parfois, seulement les moyens du bord.

Alors que certains déplacent des mines de leurs propres mains, d'autres n'hésitent pas à crier sur les soldats russes. Et quand les soldats luttent contre des civils armés, des volontaires râpent du polystyrène pour fabriquer des cocktails Molotov.

Dans chaque village, on voit des dizaines et des centaines de personnes prêtes à affronter les Russes, rapporte l'envoyé spécial de la NZZ Ulrich Schmid à la SRF. «Tout le peuple se prépare à la résistance. Tout le monde tire dans le même sens», explique Schmid.