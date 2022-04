«Un complot!» Comment la TV russe parle du massacre de Boutcha

Ce samedi 2 avril, à Boutcha, au nord-ouest de Kiev, les images de civils retrouvés morts après le départ des troupes russes ont été diffusées dans le monde entier. Des scènes d'horreur qui témoignent de la brutalité de l'armée russe, mais qui n'ont pas convaincu les plus fervents défenseurs de Moscou, comme le journaliste vedette Vladimir Solovyov. Cet animateur, connu pour être « le plus célèbre des propagandistes » du Kremlin, présente notamment l'émission Moscou . Kremlin. Poutine sur la chaîne Rossiya-141, entièrement consacrée aux réalisations du Président Poutine pendant la semaine écoulée.

Une nouvelle arnaque sévit aux bornes CFF romandes (et on s'est fait avoir)

Le «mort juif» qui secoue la dernière semaine de campagne

Les circonstances dramatiques de la mort de Jérémy Cohen, le 17 février en banlieue parisienne, mais aussi la lenteur apparente de l'enquête, nourrissent les soupçons à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle française.

Jean-Luc Mélenchon a le chic pour maquiller le cynisme en candeur. En juin 2021, à moins d’un an de l’élection majeure, l'actuel candidat de la France insoumise, déclarait, en tout innocence: «Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Cela a été Merah en 2012. Cela a été l’attentat la dernière semaine sur les Champs-Elysées (réd: le 20 avril 2017, qui coûta la vie à un policier).» Il en arrivait au but: «Tout ça, c’est écrit d’avance. Nous aurons le petit personnage sorti du chapeau. Nous aurons l’événement gravissime qui va, une fois de plus, permettre de montrer du doigt les musulmans et d’inventer une guerre civile. Voilà, c’est bateau tout ça.»