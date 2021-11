Macron et Merkel ne savent pas comment se dire adieu, c'est drôle (et gênant)

Présidentielle 2022

La gauche et la droite vont-elles faire élire Macron sans le faire exprès?

Alors que tous les candidats à la présidentielle sont affectés par des variations sensibles dans les sondages, un seul reste imperturbablement au-dessus de 20%. Le président sortant.

Le verdict va tomber dans un peu plus de six mois. Au terme du second tour de l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, la France aura un président ou une présidente. Si le scrutin se déroulait maintenant, Emmanuel Macron resterait à l'Elysée... à en croire les sondages d'intentions de vote. Qu'en sera-t-il en avril 2022? A-t-on une vue plus pointue de la suite à six mois de l'échéance qu'à un an?

On expliquait ici, en avril, qu'aucune consultation présidentielle de la cinquième …