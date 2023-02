Vidéo: watson

Une mystérieuse sphère géante intrigue le Japon

Une sphère en métal orange d'un diamètre de 1,5 mètre a été découverte sur une plage à l'est du Japon. Les théories vont bon train, allant d'un ballon-espion à un œuf d'alien en passant par une Dragon Ball.

Une mystérieuse boule de métal mesurant 1,5 mètre de diamètre repose sur une plage à Hamamatsu, une ville côtière située à environ 250 kilomètres de Tokyo. Cette mystérieuse sphère métallique a été retrouvée sur le sable ce mardi 21 février, sans que personne ne puisse, pour l'heure, expliquer de quoi il s'agit.

Selon le média japonais NHK, la police a d'abord cru à un engin potentiellement dangereux et a dépêché une équipe de déminage.

«Un examen attentif a révélé qu'il ne s'agissait pas d'une menace, mais n'a pas permis de savoir ce qu'il en était réellement» NHK

Il n'en fallait pas plus pour amuser les internautes sur les réseaux sociaux, qui y ont vu une référence aux sept boules de cristal du manga Dragon Ball, où encore un œuf de Mothra, le papillon géant ennemi de Godzilla.

L'œuf de Mohtra dans Mothra vs. Godzilla (1964). Tōhō

Les autorités ont tout de même observé l'objet aux rayons X, permettant de déterminer que l'intérieur de la sphère était... vide. Pour l'heure, rien n'indique non plus qu'il s'agisse d'un objet d'espionnage égaré par la Chine ou la Corée du Nord. La thèse la plus probable serait en réalité celle d'une bonne vieille bouée d'amarrage.

