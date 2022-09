«J'en peux plus de ce maudit truc…à chaque fois!»

«I can’t bear this bloody thing … every stinking time!»

Lors de sa visite à Belfast, le roi Charles III n'a pas pu retenir sa colère lors de la signature d'un livre d'or dans sa résidence de Hillsbourough, en Irlande du Nord. En cause: un problème de stylo...

Le nouveau roi d'Angleterre, Charles III, est apparu irrité lors de la signature d'un livre d'or. En cause: un stylo qui coulait.

