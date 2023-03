Vidéo: watson

La Turquie s'est pris un orage supercellulaire et c'est flippant 😨

La région de Gaziantep et de Kilis dans le sud-ouest de la Turquie a été touchée par une supercellule orageuse qui a provoqué de fortes chutes de grêle et des pluies intenses.

Un orage supercellulaire a frappé les villes turques de Kilis et Gaziantep ce week-end. Ce type d'orage a comme conséquence de puissants éclairs et des grêlons de la taille d'une noix, causant des dommages aux voitures et des accidents de la circulation. C'est la même région qui a été frappée par les violents tremblements de terre de février qui ont fait près de 50 000 morts.

Un orage supercellulaire photographié en 2010 dans l'Etat du Montana aux Etats-Unis. Sean R. Heavey

Ce type particulier d'orage, relativement rare en Europe, est associé à des phénomènes violents comme les tornades et la grosse grêle. Dès lors que l'air chaud et humide entre en contact avec de l'air plus frais et sec se forme un orage de type supercellulaire. Les courants se transforment en tourbillon vertical au cœur de l' énorme masse nuageuse qui s'élève de façon menaçante dans la stratosphère, jusqu'à des altitudes parfois supérieures à 20 kilomètres.

La circulation de l'air dans un orage supercellulaire wikipédia

L'élévation ultrarapide de l'air chaud et humide produit alors de la pluie, des grêlons et, sous l'accumulation considérable de l'énergie, de la foudre et parfois aussi la formation de petites tornades, à peine visibles, mais qui provoquent des vents extrêmement violents durant quelques minutes.

