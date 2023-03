Cette course-poursuite est digne de Hollywood

Vidéo: watson

On dirait Hollywood, mais c'est pour de vrai

Une vidéo montre la Garde civile espagnole utilisant un hélicoptère et un patrouilleur à la poursuite d'un bateau suspect sur le fleuve Guadalquivir près de Séville.

C'est la guerre entre les autorités espagnoles et les trafiquants de drogue, que ce soit sur terre, dans les airs ou en mer. Une vidéo montre la Garde civile à la poursuite d'un bateau suspect sur le fleuve Guadalquivir près de Séville avec un hélicoptère et un bateau patrouilleur. Une séquence digne d'un film hollywoodien.

Le Guadalquivir, véritable «autoroute du shit», est utilisé par les gangs de contrebandiers pour transporter la drogue vers l'intérieur des terres. Les passeurs utilisent des vedettes rapides et puissantes. Ils disposent également d'une bonne infrastructure, comme le suggère la vidéo, et approvisionnent même les bateaux en carburant. C'est d'ailleurs un de ces ravitailleurs qui a retenu l'attention des autorités. En fuite, l'équipage a jeté les bidons pleins de carburant par-dessus bord pour aller plus vite.

La Garde civile appelle désormais à une action plus vigoureuse et à davantage de ressources pour lutter contre le trafic de drogue dans l'estuaire du Guadalquivir. Elle prévient que la situation s'est détériorée ces derniers mois et que les va-et-vient des passeurs sont quasi imparables. En Andalousie, où les autorités mènent une lutte sans merci contre le trafic de drogues, ces opérations sont hebdomadaires.



