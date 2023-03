Un avion atterri d'urgence a Cuba après une collision avec des oiseaux

Vidéo: watson

Ils ont eu chaud

Un avion de la compagnie américaine Southwest a effectué un atterrissage d'urgence sans faire de blessés après son décollage de La Havane.

Plus de «International»

Suite à un incident sur un de ses moteurs, un avion de la compagnie américaine Southwest a effectué un atterrissage d'urgence, dimanche 5 mars 2023, après avoir décollé de l'aéroport de La Havane, a annoncé la Corporation de l'aviation cubaine (Cacsa). L'appareil, dont le nombre de passagers n'a pas été précisé, effectuait un vol entre la capitale cubaine et Fort Lauderdale en Floride, dans le sud des Etats-Unis.

Le Boeing 737 a détecté lors du processus de décollage des défaillances dans un de ses moteurs provoquées par une collision avec des oiseaux.

Sur des images filmées à bord de l'appareil, on peut voir de la fumée dans la cabine et des passagers utiliser des masques à oxygène. D'autres images montrent des clients évacuant l'avion par des toboggans de secours sur la piste du plus grand aéroport de Cuba, en présence des pompiers.



(sbo)



Vidéo: watson

Vous aimez les avions?

Un F-35 s'écrase alors qu'il est déjà au sol

Vidéo: watson

Il casse son skate en deux pour le prendre gratuitement dans l'avion

Vidéo: watson

L'atterrissage de cet avion est un peu trop près du sol

Vidéo: watson