Vidéo: watson

Ce Russe a été sauvé par un drone ukrainien

Une vidéo montre un soldat russe épargné par l'armée ukrainienne sur le champ de bataille, à Bakhmout. Choisissant de se rendre, il traverse le no man's land. En prenant le risque de se faire tuer par ses propres camarades.

Plus de «International»

Ces enregistrements ont des allures de film de guerre, tout comme l'histoire en elle-même. La 92e brigade mécanisée ukrainienne a capturé un soldat russe le 9 mai près de la ville assiégée de Bakhmout.

👉 Suivez l'actualité de la guerre contre l'Ukraine 👈

Le conflit fait rage dans les environs et il est difficile d'y voir clair sur l'avancée des troupes de part et d'autre. Ce que l'on sait, c'est que la Russie se prépare à la contre-offensive ukrainienne dans la région et que le torchon brûle entre le groupe paramilitaire Wagner, qui fournit une aide à l'action du Kremlin depuis le début du conflit, et les troupes de Vladimir Poutine.

Un message d'aide pour se rendre

Mais dans l'horreur de la guerre, il y a parfois des histoires un peu plus positives, comme dans cette vidéo publiée par le 32e régiment d'infanterie mécanisée ce mardi 9 mai. Les images mettent en scène un soldat russe qui demande à un drone de l'épargner au beau milieu du champ de bataille. Ce ne sont pas des explosifs qui sont accrochés sous l'appareil, mais un message de l'armée ukrainienne avec des instructions pour se rendre.

Alors que les tirs d'artillerie russe pilonnaient la zone, le combattant est sorti de sa tranchée et a suivi le drone sous les feux amis et ennemis jusqu'à une position ukrainienne. Selon les autorités ukrainiennes, le soldat russe a été épargné. Il a été placé en détention comme tout prisonnier de guerre. (sbo)

Vidéo: watson

Pour en savoir plus sur la bataille de Bakhmout 👇 Les Russes sont en embuscade sur six lignes fortifiées de Tobias Esser

À Bakhmout, le groupe Wagner menace l’armée russe Vidéo: watson