Ces régions du monde ont vécu une année 2025 record (image d'illustration). Image: Shutterstock

Voici les pays qui ont pulvérisé leurs records de chaleur en 2025



2025 aura été l'année la plus chaude jamais observée pour plusieurs régions du monde, selon les données du programme européen Copernicus. On fait le point.

Valentin RAKOVSKY / afp

A l'échelle de la planète, l'année 2025 devrait être la troisième plus chaude jamais mesurée après 2024 et 2023, selon des données provisoires qui seront confirmées par Copernicus dans son bilan annuel, début janvier. Mais cette moyenne, qui inclut terre et océans, dissimule des records absolus dans certaines régions.

Puisque de nombreuses nations moins bien dotées que les pays riches ne publient pas de données climatiques détaillées, on a complété la photographie mondiale en analysant indépendamment les milliards de données de Copernicus provenant de modèles climatiques, de mesures effectuées par une vingtaine de satellites opérés par divers pays et de stations météo au sol, en mer ou dans les airs. Ces données couvrent le monde entier, heure par heure, depuis 1970.

Voici ce que révèle cette analyse détaillée pour l'année 2025, au cours de laquelle 120 records de températures mensuels ont été battus dans plus de 70 pays.

En Asie centrale

Tous les pays d'Asie centrale sont proches de battre ou d'égaler leur record de température sur une année, le Tadjikistan en tête. Ce pays montagneux et enclavé, où seulement 41% de la population a accès à de l'eau potable sûre, a enduré les températures les plus anormales au monde cette année, plus de 3°C au-dessus de ses moyennes de saison (années 1981-2010).

Depuis mai, le Tadjikistan a battu chaque mois son record de température mensuel, à l’exception de novembre. D'autres pays voisins ont subi des températures deux à trois degrés au-dessus de la moyenne saisonnière, comme le Kazakhstan, l'Iran ou l'Ouzbékistan.

Au Sahel et en Afrique de l'Ouest

Les records de températures concernent aussi plusieurs pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest: Mali, Niger, Nigeria, Burkina Faso et Tchad, où les températures de 2025 étaient supérieures de 0,7 à 1,5°C à leur moyenne saisonnière selon les pays, des écarts rares sous ces latitudes. 2025 a ainsi été l'année la plus chaude jamais observée au Nigeria et l'une des quatre plus chaudes dans les autres pays.

Depuis 2015, les épisodes d'extrême chaleur« sont devenus presque dix fois plus probables», alertent dans leur rapport annuel paru lundi les scientifiques du réseau World Weather Attribution (WWA), qui évaluent le rôle du changement climatique induit par les activités humaines dans les événements climatiques extrêmes. Les pays du Sahel sont parmi les plus vulnérables à cette hausse des températures alors que beaucoup font déjà face aux conflits armés, à l'insécurité alimentaire et à une forte pauvreté.

En Europe (et en Suisse)

Une dizaine de pays européens sont proches de battre ou de frôler en 2025 leur record de température annuelle, notamment à cause d’un été hors normes. C’est le cas de la Suisse ou de plusieurs pays des Balkans, où les températures estivales ont dépassé de deux voire trois degrés la moyenne saisonnière.

L’Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni ont aussi enregistré le pire été de l’histoire de leurs relevés. Dans les deux premiers, la chaleur a favorisé des incendies gigantesques tandis que le troisième a subi une pénurie d’eau, causée par le printemps le plus sec depuis plus d’un siècle.

Relativement épargnée par la vague de chaleur qui a touché l’Europe fin juin, l’Europe du Nord a connu en revanche un automne anormalement chaud. Pour la Norvège, la Suède, la Finlande et l'Islande, 2025 devrait être l’une des deux années les plus chaudes de toutes les données disponibles.