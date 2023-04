Vidéo: watson

Une ferme du Texas explose et tue 18 000 vaches d'un coup

Quelque 18 000 vaches ont péri dans l’explosion d’une exploitation laitière au Texas, dans le sud des États-Unis, ont annoncé ce jeudi 13 avril les autorités.

«Il s’agit de l’incendie de ferme le plus meurtrier pour le bétail de l’histoire du Texas et l’enquête et le déblaiement risquent de prendre du temps», a déclaré le commissaire à l’agriculture du Texas, Sid Miller, dans un communiqué. L’explosion et l’incendie ont ravagé, dans la nuit de lundi à mardi, la ferme laitière Southfork, située près de la ville de Dimmit, dans la région texane du Panhandle.

Les causes de l'explosion sont encore inconnues. Mais selon le shérif du comté de Castro, elle pourrait être due à la surchauffe du système d’évacuation du fumier des étables qui aurait embrasé le méthane contenu dans cette gigantesque exploitation. Une enquête a été ouverte.

La ferme South Fork Dairy peut accueillir jusqu'à 20 000 bovins. Image: The Hill

Les pompiers et la police dépêchés sur les lieux ont découvert qu'un employé de l’exploitation était présent dans les locaux au moment de l’incident. Il a pu en être extrait et emmené à l’hôpital par avion.

Mais la véritable question est morale. 18 000 vaches confinées dans un même espace fermé, susceptible d'exploser, à quel moment en sommes-nous arrivés là?

