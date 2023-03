Vidéo: watson

Klitschko teste les nouveaux jouets de l'Ukraine

Vladimir Klitschko, le frère du maire de Kiev, s'est filmé à bord d'un char Leopard 2 tout juste livré aux Ukrainiens. L’ancien champion de boxe n'a pas maqué de remercier les alliés occidentaux de l’Ukraine pour leur aide.

Vladimir Klitschko est le frère du maire de Kiev, Vitali Klitschko. Les deux frères sont d’anciens boxeurs de renommée mondiale. Vladimir Klitschko a été champion du monde des poids lourds à deux reprises et son frère ne fut pas en reste puisqu’il a été également champion du monde avant de se lancer en politique et de devenir le maire de Kiev, la capitale ukrainienne.

Les premiers chars Leopard 2 ont été livrés à l’Ukraine la semaine dernière. Si quatre véhicules sont arrivés de Pologne, l’Allemagne et d’autres pays alliés ont également promis de livrer ces chars d’assaut ultra-sophistiqués. Au total, l’Ukraine devrait recevoir 18 chars Leopard 2 et une centaine de Leopard 1. L'ancien boxeur s'est filmé à bord d'un char Leopard 2 et a partagé la vidéo sur ses réseaux sociaux:

«Je n’aurais jamais pensé il y a un an que je conduirais ce "félin". Merci à l’Allemagne et au monde libre pour tout ce que vous faites pour nous, Ukrainiens» Vladimir Klitschko

L'Ukraine est entré dans sa deuxième année de guerre contre les forces russes, le 24 février marquant le premier anniversaire de l' invasion. Alors que Kiev était supposée tomber en trois jours, elle a affiché une résistance acharnée et, avec l'aide des Occidentaux, infligé des revers inattendus à Vladimir Poutine.

