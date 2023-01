Vidéo: watson

Le Leopard 2 livré à l'Ukraine a un sacré avantage

L'Allemagne a annoncé mercredi qu'elle allait fournir des chars d'assaut Leopard 2 à Kiev. Ce véhicule à une particularité peu connue et bien bavaroise.

Le chancelier Olaf Scholz a donné son feu vert mercredi à l’envoi de chars allemands Leopard 2 de type 2A6 afin de soutenir l'effort ukrainien face à l'offensive militaire russe.

Le char lourd Leopard 2, dont l’Ukraine réclamait la livraison depuis des mois à l’Allemagne et aux Occidentaux, est une arme de renommée mondiale, susceptible d’avoir un impact «significatif» sur le champ de bataille, selon les experts. Conçu par le constructeur allemand Krauss-Maffei et produit en série à partir de la fin des années 1970 pour remplacer les chars américains M48 Patton puis le char Leopard 1. Le Leopard 2 combine puissance de feu, mobilité, protection et stabilité lorsqu'on pose une chope de bière au sommet de son canon.

Dans une vidéo de 1986, un soldat allemand fait la démonstration de la stabilité du Leopard 2 en posant un verre de bière sur le bout du canon. Le char avance à pleine vitesse sans faire tomber une seule goutte de bière, le canon parfaitement stabilisé. L'avantage d'avoir un canon stabilisé permet une plus grande précision de tir même sur un terrain cahoteux.

Vidéo: watson

Plus de vidéos sur l'Ukraine et la politique étrangère

Le discours de la Première ministre finlandaise durant le WEF

Vidéo: watson

La Première ministre néo-zélandaise annonce sa démission

Vidéo: watson

Ces soldats russes cachés dans des tranchées se rendent

Vidéo: watson