International
USA: Une jeune fille de 12 ans chute de son télésiège

Ça ne s'est pas passé comme prévu

Une jeune fille de 12 ans est restée suspendue à un télésiège avant de chuter au sol lors d'une sortie en snowboard en Californie. La tentative de sauvetage a échoué, mais l'adolescente est saine et sauve.
05.02.2026, 11:0505.02.2026, 11:14

C'est un 31 janvier qu'elle ne risque de ne jamais oublier. A Mammoth Lakes, en Californie, une jeune snowboardeuse de 12 ans s'est retrouvée suspendue au télésiège, le snowboardeur qui était assis a ses côtés tentant de la retenir.

Durant ces très longues secondes, des personnes se sont précipitées pour déployer un filet et un matelas de protection sous la fillette afin qu'elle puisse atterrir sans dommages. Malheureusement, lorsqu'elle a lâché prise, celle-ci a atterri sur la neige, manquant le dispositif de sécurité.

Malgré cette expérience traumatisante, l'adolescente n'a subi aucune fracture ni blessure grave. Lors de la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux, une personne affirmant être sa sa mère a expliqué que son enfant avait glissé, car la barre de sécurité ne s'était pas fixée correctement.

Elle a remercié toutes les personnes qui sont intervenues auprès de sa fille, notamment les membres du personnel qui ont réagi rapidement, ainsi que l'autre snowboardeur qui a tenté en vain de la retenir. Mère et fille affirment que, malgré la peur, cet incident ne les empêchera pas de retourner sur les pistes. (sbo)

Thèmes
