Trump menace la Suisse de «gros problèmes»
Donald Trump a encore évoqué la Suisse lors d’une interview. Interrogé par Punchbowl News sur le déficit commercial des Etats-Unis avec d’autres pays, un sujet qui le préoccupe depuis longtemps, le locataire de la Maison-Blanche a tenté d’expliquer la position dominante de son pays en prenant la Suisse comme exemple.
Dans cet entretien, il a déclaré que les Etats-Unis accusaient un déficit commercial de 39 milliards de dollars vis-à-vis d’Etats comme la Suisse, pourtant considérés comme des «pays d’élite». Selon lui, ces derniers ne paieraient que 1% d’intérêts. Le président américain a alors montré les crocs.
Dans cet entretien, le locataire de la Maison-Blanche va jusqu’à évoquer la simplicité avec laquelle il pourrait nuire à l’économie helvétique, tout en se vantant que la Suisse et les autres pays dits « d’élite » peuvent s’estimer chanceux qu’il soit «gentil» et que les Etats-Unis subventionnaient en réalité plusieurs nations à travers le monde.
Ce n’est pas la première fois que Donald Trump affirme que la Suisse bénéficie d’un traitement de faveur dans ses échanges commerciaux avec les Etats-Unis. En avril 2025, lors de la «Journée de la Libération» durant laquelle il a officialisé une vaste politique de surtaxes et de «droits de douane réciproques» visant de nombreux partenaires commerciaux des Etats-Unis, il avait imposé des droits de douane de 39% sur les produits suisses, invoquant le déficit commercial américain.
Trump a également abordé ce sujet cette année lors du Forum économique mondial de Davos. Il a affirmé que la Suisse n’avait «rien payé» pour ses importations aux Etats-Unis et avait «vendu ses belles montres», tandis que les Etats-Unis devaient faire face à un déficit de plusieurs milliards de dollars. (sbo)