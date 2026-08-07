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Trump menace la Suisse de «gros problèmes»

Le président américain a affirmé que supprimer le déficit commercial des Etats-Unis avec la Suisse suffirait à faire s’effondrer l’économie helvétique.

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Donald Trump a encore évoqué la Suisse lors d’une interview. Interrogé par Punchbowl News sur le déficit commercial des Etats-Unis avec d’autres pays, un sujet qui le préoccupe depuis longtemps, le locataire de la Maison-Blanche a tenté d’expliquer la position dominante de son pays en prenant la Suisse comme exemple.

Dans cet entretien, il a déclaré que les Etats-Unis accusaient un déficit commercial de 39 milliards de dollars vis-à-vis d’Etats comme la Suisse, pourtant considérés comme des «pays d’élite». Selon lui, ces derniers ne paieraient que 1% d’intérêts. Le président américain a alors montré les crocs.



«Je peux effacer ce déficit d'un trait, et ils ne seront plus un pays d'élite» Donald Trump

Dans cet entretien, le locataire de la Maison-Blanche va jusqu’à évoquer la simplicité avec laquelle il pourrait nuire à l’économie helvétique, tout en se vantant que la Suisse et les autres pays dits « d’élite » peuvent s’estimer chanceux qu’il soit «gentil» et que les Etats-Unis subventionnaient en réalité plusieurs nations à travers le monde.

«Tout ce que je dois faire, c'est dire: je ne veux plus de vos montres. Ni d'aucun de vos produits. Comme ça, nous économiserons 39 milliards. Et ils ne seront plus une élite, mais auront de gros problèmes» Donald Trump

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump affirme que la Suisse bénéficie d’un traitement de faveur dans ses échanges commerciaux avec les Etats-Unis. En avril 2025, lors de la «Journée de la Libération» durant laquelle il a officialisé une vaste politique de surtaxes et de «droits de douane réciproques» visant de nombreux partenaires commerciaux des Etats-Unis, il avait imposé des droits de douane de 39% sur les produits suisses, invoquant le déficit commercial américain.

Trump a également abordé ce sujet cette année lors du Forum économique mondial de Davos. Il a affirmé que la Suisse n’avait «rien payé» pour ses importations aux Etats-Unis et avait «vendu ses belles montres», tandis que les Etats-Unis devaient faire face à un déficit de plusieurs milliards de dollars. (sbo)