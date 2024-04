Vidéo: watson

Dubaï est sous l'eau

Les Emirats arabes unis et Oman sont confrontés à de fortes pluies et à des inondations. On compte plusieurs victimes.

De fortes pluies et des crues soudaines ont inondé certaines parties de la région du Golfe Persique, ce mardi 16 avril. A Oman, les intempéries ont fait des victimes. Le bilan annoncé, mardi, comprend au moins neuf écoliers et leur chauffeur dont le véhicule a été emporté dimanche par les eaux d'une crue à Samad A'Shan.

De fortes pluies ont également frappé les Emirats arabes unis, inondant des autoroutes et laissant des véhicules abandonnés sur les routes. Les pluies diluviennes ont commencé dans la nuit, créant des inondations dans les rues alors que des vents violents perturbaient les vols à l'aéroport international de Dubaï.

Les écoles du pays n'ont pas ouvert, aujourd'hui, et les employés du gouvernement ont pu travailler à distance dans la mesure du possible. De nombreux travailleurs sont également restés chez eux.

Les premières estimations suggèrent que plus de 30 mm de précipitations sont tombés au cours de la matinée à Dubaï, allant jusqu'à 128 mm tout au long de la journée. Il faut savoir qu'à Dubaï, il pleut en moyenne un seul jour en avril et seulement 4 mm. (sbo)