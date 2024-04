Vidéo: watson

Dubaï est sous l'eau

Les Emirats arabes unis et Oman sont confrontés à de fortes pluies et à des inondations. On compte plusieurs victimes.

Dubaï a été paralysée par des inondations provoquées par les pluies torrentielles, un phénomène rare dans le pays désertique. Trois autres pays de la région, Bahreïn, le Qatar et Oman, où 18 personnes ont péri, ont également subi de fortes inondations.

D'importants centres commerciaux de Dubaï ont été inondés, selon des images publiées sur les réseaux sociaux, de même que des routes et une station de métro. Certaines routes se sont effondrées, des quartiers résidentiels ont été touchés par d'importantes inondations et de nombreux habitants ont signalé des fuites au niveau des toits, des portes et des fenêtres.

L'aéroport international, l'un des plus fréquentés au monde, a détourné mardi une partie des vols.

Des véhicules abandonnés dans l'eau, Dubaï. Keystone

Ecoles fermées

Aux Emirats arabes unis, les écoles ont été fermées et devraient le rester mercredi, alors que de nouvelles fortes pluies sont attendues.

Certaines régions des Emirats ont enregistré plus de 80 millimètres de pluie en 24 heures, se rapprochant de la moyenne annuelle d'environ 100 mm. Le centre national de météorologie «a exhorté les habitants à prendre toutes les précautions et à rester à l'écart des secteurs inondés» dans un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter). (sbo/ats)

Les premières estimations suggèrent que plus de 30 mm de précipitations sont tombés au cours de la matinée à Dubaï, allant jusqu'à 128 mm tout au long de la journée. Il faut savoir qu'à Dubaï, il pleut en moyenne un seul jour en avril et seulement 4 mm. (sbo)