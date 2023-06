Conor McGregor accusé de viol pendant une finale de NBA

Conor McGregor est accusé de viol par une jeune femme qui était également présente au match de NBA entre le Miami Heat et les Denver Nuggets. Si une enquête a été ouverte, la star nie tout en bloc.

Une plainte a été déposée contre Conor McGreggor, nous apprend jeudi TMZ. Une femme l'accuse de l'avoir «violemment» sexuellement agressée alors qu'elle se trouvait aux toilettes après le match de NBA qui opposait le Miami Heat et les Denver Nuggets. La star dément ces allégations et ne compte pas «se laisser pas intimider», a indiqué son avocate, Barbara Llanes.

Que s'est-il passé?

Selon une lettre écrite par les avocats de la jeune femme, l’Irlandais l'aurait «agressivement embrassé» et tenté de lui imposer plusieurs actes sexuels contre sa volonté. Selon TMZ, la lettre en question affirme que la sécurité de la NBA et du stade Heat a aidé à séparer la femme de son ami et l'aurait ensuite forcée à entrer dans des toilettes où McGregor et son agent de sécurité se trouvaient déjà.

Mais les choses vont encore bien plus loin. Dans la lettre, les avocats accusent McGregor d'avoir saisi la jeune femme et de l'avoir plaquée contre le mur, avant de tenter de la sodomiser. Cette dernière aurait réussi à s'échapper en oubliant notamment son sac à main, que les agents de sécurité de McGregor auraient gardé en otage jusqu'à ce qu'elle les supplie de le lui rendre.

Une enquête est ouverte

Une enquête a été ouverte par la police de Miami, qui assure que son unité des «victimes spéciales» travaille sur cette affaire.

«L’enquête est ouverte, et aucune information additionnelle ne peut être communiquée à ce stade» Les autorités de Miami

Dans un communiqué, la NBA tout comme le Miami Heat ont déclaré être au courant des accusations portées non seulement contre la star, mais aussi contre le stade. Tous deux attendent les conclusions de l'enquête.

«Nous sommes au courant des allégations et nous travaillons avec l'équipe pour rassembler plus d'informations» Le Miami Heat

Connor McGregor, invité de l'événement, avait déjà fait parler de lui pour avoir assommé la mascotte, l'envoyant aux urgences. Fort heureusement, l'homme déguisé n'a pas été gravement blessé et est ressorti de l'hôpital la même soirée.

(sia)