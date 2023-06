L'influenceur Andrew Tate et son frère Tristan ont été inculpés mardi pour trafic d'êtres humains et viol. watson/larissaerni

«Loverboy», la dangereuse méthode qui permet d'exploiter les femmes

Andrew Tate aurait utilisé la méthode dite du «loverboy»,très répandue dans le milieu de la prostitution, pour exploiter des femmes. Explications.

Sabeth Vela Suivez-moi

L'influenceur Andrew Tate et son frère Tristan ont été officiellement inculpés, mardi, pour trafic d'êtres humains et viol. Ils sont accusés d'avoir mis en place un réseau en Roumanie et d'avoir forcé des femmes à tourner des films pornographiques en utilisant la «méthode du loverboy».

Qu'est-ce que la «méthode Loverboy»?

La méthode du «loverboy» est une tactique de manipulation visant à rendre une personne dépendante du manipulateur. Les proxénètes ou les trafiquants d'êtres humains (appelés «loverboys») font croire à leur victime qu'ils éprouvent de grands sentiments et tentent ainsi de l'isoler de son entourage.

Pour ce faire, les loverboys accordent à leurs victimes une attention exagérée, des compliments et souvent aussi des cadeaux. Lorsqu'une dépendance suffisante est établie, la prostitution est généralement demandée, voire même imposée à la victime. Souvent, les agresseurs convainquent leurs victimes en prétendant utiliser l'argent gagné pour construire un avenir commun.

Qui est touché?

Tout le monde. Comme il s'agit d'une méthode de manipulation, toute personne peut être victime de la méthode «loverboy». Toutefois, dans la plupart des cas, ce sont les filles ou les jeunes femmes ayant peu de confiance en elles qui sont concernées, celles-ci étant les plus faciles à influencer.

Souvent, les loverboys fréquentent les écoles de leurs victimes ou sont également connus de la famille en tant que compagnon de la fille. Mais les agresseurs sont aussi de plus en plus présents sur les plateformes de rencontre ou sur les réseaux sociaux. Dans le cas de Tate, il existe des historiques de conversation qui montrent les mots que l'influenceur aurait utilisés pour manipuler les femmes.

Comment reconnaître un loverboy?

En Suisse, la méthode du loverboy n'est étudiée plus en détail que depuis 2018, selon le site soziothek.ch. Il s'agit donc encore d'un phénomène plutôt récent. Il existe néanmoins quelques caractéristiques qui permettent de reconnaître un loverboy:

Comportements violents.

Menaces.

Trafic de drogues ou d’armes.

Contacts dans le milieu de la prostitution.

Interdictions de sortir.

«Love-Bombing» (vous inonde de déclarations d'amour et de cadeaux peu après votre rencontre).

Retrait soudain de marque «d'amour».

Incitation, voire exigence, à faire des choses que l'on ne veut pas faire, comme prendre des photos de nus par exemple.

Jalousie extrême des membres de sa famille ou de ses amis.

Est-ce qu'il y a aussi des lovergirls?

Les victimes de la méthode loverboy peuvent aussi être des hommes. Les cas où une femme manipule un garçon de cette manière sont toutefois très rares.

Cependant, le terme «lovergirl» désigne les jeunes femmes qui sont contraintes par les loverboys à faire d'autres filles leurs victimes également.

Comment se protéger et protéger les personnes qui nous entourent?

L'aide aux victimes et le travail social dans le milieu de la prostitution offrent un soutien aux victimes. Cependant, de nombreuses victimes ne cherchent pas d'aide, car elles sont tellement dépendantes de leur loverboy qu'elles ne se rendent pas compte de la manipulation. C'est pourquoi il est important de se sensibiliser soi-même à ce sujet et de reconnaître les éventuels signes avant-coureurs.

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

stopsuicide.ch

Traduit et adapté par Pauline Langel