Cet influenceur est mis en examen pour trafic d'êtres humains et viol

Andrew Tate est mis en examen pour trafic d'êtres humains et viol

L'ancien kick-boxeur Andrew Tate, arrêté en décembre dans une affaire de proxénétisme, est dans le collimateur de la justice roumaine.

L’influenceur controversé américano-britannique et figure du masculinisme aux Etats-Unis, Andrew Tate, a été inculpé en Roumanie «pour organisation d’un groupe criminel, trafic d’êtres humains et viols», apprend-on ce mardi via le Huffingtonpost.

«Les deux hommes sont soupçonnés d’avoir "dupé plusieurs victimes dont des mineures à des fins d’exploitation sexuelle", notamment pour la production de films pornographiques.» The Huffingtonpost

Arrêté fin décembre en Roumanie dans une affaire de proxénétisme, l'ancien kick-boxeur est maintenu assigné à résidence, au même titre que son frère.

Les deux frères, accusés par le parquet de «constitution d'un groupe criminel organisé, de trafic d'êtres humains et de viol» avaient fait appel de leur détention provisoire ordonnée par les juges le 30 décembre pour une durée de 30 jours.

Les chefs d’accusation ont été requalifiés la semaine dernière, pour intégrer «l'aspect continu» de la traite d’êtres humains. Toujours selon le Huffingtonpost, les deux frères risquent jusqu’à dix ans de prison pour un tel délit.

