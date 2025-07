Les franchissements de la DMZ, une zone-tampon de 4 km de large entre les deux Corées, sont extrêmement rares. Keystone

Un Nord-Coréen arrêté après avoir franchi la frontière

L'armée sud-coréenne déclare avoir capturé un homme qui avait franchi la frontière dans la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées.

Un Nord-Coréen qui a franchi jeudi la frontière terrestre avec la Corée du Sud dans la zone démilitarisée (DMZ) a été intercepté et placé en état d'arrestation, ont déclaré vendredi les responsables militaires sud-coréens.

«L'armée a identifié l'individu près de la Ligne de démarcation militaire et a procédé à un suivi et à une surveillance», a déclaré l'état-major interarmées sud-coréen dans un communiqué. Elle a ensuite «mené avec succès une opération de guidage standard pour assurer la capture de l'individu», ajoute le document.

Les «autorités compétentes» vont également enquêter sur les circonstances détaillées de l'incident, qui s'est produit dans le centre-ouest de la DMZ, a précisé l'armée.

Des coups de semonce

Les Nord-Coréens qui arrivent au Sud sont généralement remis aux services de renseignement de Séoul pour enquête. La grande majorité des défections vers le Sud ont lieu via la Chine et un ou plusieurs pays tiers, les franchissements de la DMZ, une zone-tampon de 4 km de large entre les deux Corées, lourdement surveillée et infestée de mines, étant extrêmement rares.

En avril, l'armée sud-coréene avait tiré des coups de semonce après une incursion de son côté de la frontière d'une dizaine de soldats nord-coréens, qui avaient battu en retraite. En mai, la Corée du Sud avait recueilli quatre Nord-Coréens dont l'embarcation avait dérivé dans ses eaux territoriales, de façon a priori accidentelle, en mer du Japon. Plus de 34 000 Nord-Coréens ont fui vers le Sud depuis la guerre de Corée (1950-1953).

Lors de son discours d'investiture en juin, le nouveau président sud-coréen de centre-gauche, Lee Jae-myung, a dit vouloir tendre la main à la Corée du Nord, contrastant avec la ligne dure de son prédécesseur destitué, Yoon Suk Yeol. (jzs/ats)