Cette vidéo a choqué Barcelone

Des images issues d'une caméra de surveillance – devenues virales sur les réseaux sociaux – montrent un homme qui agresse des femmes sur le quai du métro à Barcelone, en Espagne. Il a été arrêté le jour même. Une procédure a été ouverte pour coups et blessures et traitements dégradants.

Les faits se sont déroulés vendredi 9 février à 9h55 dans la station de métro Camp de l'Arpa à Barcelone, en Espagne. Sur la vidéo de surveillance – devenue depuis virale sur les réseaux sociaux – on voit un homme qui marche lentement sur le quai. Il s'approche d'une première femme et la frappe. Il continue d'avancer d'un pas relativement calme et en frappe une deuxième, puis une troisième. Le coup porté à cette dernière est si violent qu'elle tombe immédiatement au sol.

La vidéo (attention, ces images peuvent choquer): Vidéo: twitter

Appel à déposer plainte

Les agents du métro ont intercepté l'agresseur et l'ont retenu jusqu'à l'arrivée des Mossos d'Esquadra, la police de Barcelone. Seulement voilà: les victimes étaient déjà parties et il ne restait sur place que la femme ayant subi l'agression la plus violente. Il n'y avait cependant aucune preuve de lésions corporelles graves. L'homme a donc été relâché, explique El Mundo.

Plus tard dans la journée, la police reçoit le rapport médico-légal indiquant que la femme présente bel et bien des signes de lésions graves. En parallèle, les forces de l'ordre prennent connaissance du casier judiciaire de l'agresseur. Ce dernier a déjà été condamné pour plusieurs délits, dont lésions corporelles, écrit El Pais.

La police découvre également les images des caméras de surveillance, qui indiquent que l'homme a agressé 12 femmes au total, dont 6 sur le quai du métro, précise le quotidien espagnol.

L'individu, âgé de 30 ans, est arrêté le soir même et placé en détention provisoire. Une enquête est en cours pour savoir s'il y a d'autres victimes. Le motif de ces agressions n'est pas encore connu, mais les soupçons portent sur un crime de haine en raison du sexe des victimes. Une procédure a toutefois déjà été ouverte pour coups et blessures et traitements dégradants.

Les Mossos d'Esquadra ont lancé un appel sur les réseaux sociaux demandant aux femmes agressées – et à d'éventuelles autres victimes – de se rendre au poste de police pour porter plainte.

(ag)