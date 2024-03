Libération de dizaines d'élèves enlevés début mars au Nigeria

Des gangs appelés localement des «bandits» sont à l'origine de ces enlèvements massifs dans le nord-ouest et le centre-nord du Nigeria . Ils ciblent les écoles, les villages et les autoroutes où ils peuvent rapidement enlever un grand nombre de personnes pour demander une rançon.

Le drame avait provoqué une polémique nationale sur l'insécurité dans ce pays, le plus peuplé d'Afrique – et des recherches massives de l'armée, notamment dans les forêts, selon des responsables officiels.

«Les 137 otages – 76 filles et 61 garçons – ont été secourus dans l'état de Zamfara et seront remis au gouvernement de l'état de Kaduna», où ils avaient été enlevés, a déclaré le porte-parole de l'armée.

Près de 140 élèves enlevés au début du mois ont été libérés au Nigeria. Ils sont sains et saufs, ont annoncé l'armée et les autorités locales dimanche. Cet enlèvement de masse est l'un des plus importants enregistrés ces dernières années dans le pays.

Les Russes cherchent à «provoquer une panne à grande échelle»

Des missiles russes ont touché vendredi le barrage de Dniepr. Ce dernier, situé près de la ville de Zaporijjia, a été touché par les flammes, mais la structure serait «sous contrôle». Ces frappes disent autre chose des objectifs russes.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Russie a commis l'une des plus violentes attaques de missiles de ces derniers mois. La cible n'est autre que l'une des sources d'approvisionnement énergétique ukrainiennes: le barrage de Dniepr, situé juste à côté de la grande ville de Zaporijjia. Pour l'armée russe, attaquer ce genre d'installation est devenu presque une habitude. Une alerte aérienne a été lancée dans toutes les régions de l'Ukraine, de Lviv à l'ouest à Donetsk à l'est, de Kharkiv et Soumy au nord à Odessa et Mykolaïv au sud.