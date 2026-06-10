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Les émeutes s’aggravent à Belfast après une tentative de décapitation

People watch as a vehicle burns during a protest following a stabbing incident in North Belfast, Tuesday, June 9, 2026. (AP Photo/Peter Morrison) Britain Northern Ireland Stabbing
Claire Hanna, dirigeante du SDLP (Parti travailliste social-démocrate) et membre de la Chambre des communes, a qualifié ces violences de «pogrom raciste».Keystone

Les émeutes s’aggravent à Belfast après une tentative de décapitation

Suite à l'attaque au couteau perpétrée par un Soudanais, la situation à Belfast s'aggrave. La famille de la victime lance un appel à la population. On fait le point.
10.06.2026, 19:0310.06.2026, 19:03
Sebastian Borger, Londres

Des centaines de policiers déployés dans les rues de Belfast, des écoles et des commerces fermés, des appels au calme lancés par des femmes politiques de tous bords: en Irlande du Nord, cette semaine, les souvenirs de la guerre civile du siècle dernier refont surface.

Cette fois-ci, cependant, les émeutes sanglantes n’ont pas été précédées d’un attentat terroriste perpétré par des paramilitaires catholiques ou protestants, mais par la tentative de décapitation d’un passant blanc par un demandeur d’asile soudanais. Alors que l'auteur présumé des faits a été présenté au magistrat mercredi, le père de la victime grièvement blessée a lancé un appel à ses concitoyens et aux agitateurs sur les réseaux sociaux: «Arrêtez, s'il vous plaît!».

D'après les premiers éléments de l'enquête menée par le PSNI, Hadi Alodid s'est rendu en Irlande du Nord en 2023, via Paris et Dublin, où il a déposé une demande d'asile. Quelques mois plus tard, cet homme de 30 ans a obtenu un titre de séjour, initialement pour cinq ans; il résidait dernièrement sur Duncairn Avenue, dans le nord de Belfast. Lundi soir, vers 22h30, des cris de détresse ont retenti dans la rue calme. «Qu'est-ce que je t'ai fait?», a hurlé Stephen Ogilvy après avoir été agressé et maîtrisé par Alodid.

Des témoignages indignés:

«Terrifiant», «inacceptable»: les violences à Belfast indignent

L'agresseur a poignardé sauvagement sa victime au visage et au corps avec un couteau de cuisine, puis lui a donné des coups de couteau dans la gorge, apparemment dans l'intention de la décapiter. Alors que des riverains appelaient la police et commençaient à filmer la scène, Maitiu Mag Tighearnan, un Irlandais qui passait par là, a couru jusqu'à sa voiture, a pris la raquette de curling de son fils dans le coffre et a roué de coups l'agresseur jusqu'à ce qu'il laisse tomber le couteau.

Tighearnan et deux complices ont ensuite maîtrisé l'assaillant et l'ont remis à la police. Stephen Ogilvy a perdu son œil gauche et se trouve en soins intensifs pour de graves blessures à la tête.

Les partis de droite appellent à manifester

Les images choquantes ont fait le tour du monde en un éclair mardi soir. Des agitateurs d'extrême droite comme l'Anglais Tommy Robinson et Rupert Lowe, chef du parti Restore UK, ont immédiatement appelé à des manifestations «pacifiques» dans tout le pays.

Des individus masqués participent à des émeutes à Belfast.
Des individus masqués participent à des émeutes à Belfast.getty

Mardi soir à Belfast, des centaines d'émeutiers ont envahi les rues, aussi bien dans l'ouest, traditionnellement catholique, que dans l'est, majoritairement protestant. Des journalistes présents sur place ont rapporté des actes d'intimidation systématiques perpétrés par des individus vêtus de noir. Ces agissements étaient conformes aux instructions diffusées sur les réseaux sociaux: tout au long de la journée de mardi, des sources anonymes ont relayé des appels à se rassembler dans toute la province. Les appareils photo et les téléphones étaient proscrits, et le port de vêtements noirs et de masques était recommandé.

Vehicles set on fire by protesters burn on Lendrick Street in east Belfast, Northern Ireland, on Tuesday, June 9, 2026, after the arrest of a Sudanese man accused of stabbing a man in the northern par ...
Des incendies de voitures très impressionnants à Belfast.Keystone

Rapidement, des jeunes gens cagoulés ont commencé à se livrer à des émeutes. En quelques minutes, des rues étroites sont devenues impraticables, jonchées de voitures incendiées. Plus tard, des cocktails Molotov ont été lancés non seulement sur les forces de l'ordre, mais aussi sur des maisons où les auteurs des émeutes soupçonnaient des migrants de vivre.

Le chef du PSNI, Jon Boutcher, a indiqué que ses agents avaient dû évacuer de nombreuses familles, «et pas seulement des personnes issues de minorités ethniques».

«Ce comportement odieux est inexcusable»
Le chef du PSNI, Jon Boutcher

Les violences visaient clairement les personnes de couleur. Le pasteur Jack McKee a déclaré à la BBC avoir dû escorter les membres de son église New Life hors de leurs domiciles «où ils vivaient depuis 20 ans».

«Ils ont été expulsés simplement parce qu'ils sont noirs», a-t-il affirmé. Claire Hanna, dirigeante du SDLP (Parti travailliste social-démocrate) et membre de la Chambre des communes, a qualifié ces violences de «pogrom raciste». La ministre de la Police d'Irlande du Nord, Naomi Lang, membre du parti Alliance, a accusé des agitateurs d'extrême droite d'inciter à la violence: «La haine ne doit pas triompher».

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