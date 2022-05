La variole de singe se propage et touche la France et l'Australie

La variole du singe a fait son apparition au Royaume-Uni mercredi. Pour l'heure, plusieurs dizaines de cas ont été confirmés en Europe, dont un premier en France. Le virus se propage également plus loin, puisqu'il a atteint l'Australie.

C'est au tour de la France de confirmer un cas de variole du singe ce vendredi. Pour rappel, mercredi, l'Espagne lançait une alerte sanitaire à la suite de huit cas confirmés de variole du singe dans le pays. Jeudi 19 mai, l'Italie faisait état d'un premier cas après le Royaume-Uni, le Canada, le Portugal, les Etats-Unis et plus récemment l'Australie – où les premiers symptômes sont apparus chez une personne de retour de voyage du Royaume-Uni.

Le responsable de la santé de l'Etat de Victoria, le professeur Brett Sutton a annoncé la mauvaise nouvelle. Image: keystone

Une enquête épidémiologique a été ouverte

Dans le cas français, il s'agit d'un homme de 29 ans sans antécédent de voyage dans un pays où circule le virus. Dès la suspicion de son infection, cette personne a été prise en charge et, en l'absence de gravité, est isolée à son domicile, ont précisé la Direction générale de la Santé et Santé publique France. Une enquête épidémiologique approfondie est mise en œuvre.

Les personnes ayant été en contact étroit avec ce patient sont en cours de recensement: elles recevront de la part des autorités sanitaires les informations sur la conduite à tenir, afin de limiter la propagation du virus.

Une maladie rare

La variole du singe est une maladie rare originaire d'Afrique. Pour rappel, le virus peut être transmis par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d'une personne malade, ainsi que par les gouttelettes. On peut également se contaminer au contact de l'environnement du malade, comme la literie, les vêtements, la vaisselle ou encore le linge de bain.

L'incubation de la maladie peut aller de 5 à 21 jours. La maladie, généralement bénigne, peut être mortelle pour les plus fragiles et les jeunes enfants. Elle guérit néanmoins le plus souvent spontanément, au bout de deux à trois semaines. (ats/sia)