Selon les experts, le changement climatique pourrait entraîner à l’avenir des turbulences plus fréquentes et plus intenses. Image: Imago / Keystone, montage watson

Voici les 10 vols où il y a le plus de turbulences au monde

Rien que le mot «turbulences» suffit à donner la nausée à de nombreux passagers. Et la mauvaise nouvelle, c’est que le changement climatique pourrait les rendre plus fréquentes et plus violentes à l’avenir.

Elia Arianna Suivez-moi

Plus de «International»

Le 20 août, de violentes turbulences ont fait cinq blessés à bord d'un vol Air France à destination d'Ajaccio en Corse. Le 1ᵉʳ août, un vol entre Salt Lake City et Amsterdam s'est terminé en atterrissage d’urgence à Minneapolis, aux Etats-Unis, à cause de fortes turbulences. 25 personnes blessées ont été transportées à l’hôpital après l’atterrissage.

Même chose en Europe: début juin, un vol entre Berlin et Milan a dû se poser en urgence en Bavière suite à de violentes secousses. Bilan: huit passagers et un membre d’équipage blessés.

Selon une étude menée en 2017, ce genre d’incidents risquerait de devenir beaucoup plus fréquent dans les années à venir. D’ici la fin du siècle, le nombre de turbulences sévères pouvant causer des blessures pourrait doubler, voire tripler. La raison? Le changement climatique.

D'où les turbulences proviennent-elles?

Les massifs montagneux sont souvent les principaux responsables des turbulences: ils perturbent les flux d’air comme des rochers dérangent le courant d’une rivière. Les vents ascendants, typiques des tempêtes, peuvent également provoquer des turbulences. Ceux-ci sont toutefois généralement détectés par les instruments des pilotes, qui peuvent alors les éviter.

Mais il existe un type de turbulences plus imprévisible: les turbulences en air clair (Clear-Air Turbulence). Celles-ci se produisent dans un ciel dégagé, lorsque des masses d’air se rencontrent à différentes vitesses, ce qui les rend souvent indétectables. Elles sont particulièrement fréquentes près des jets streams que l'on trouve dans la haute atmosphère.

Les 10 routes aériennes les plus turbulentes

Depuis 2022, la plateforme Turbli, spécialisée dans la prévision des turbulences, publie un classement annuel des itinéraires les plus agités. En 2024, plus de 10 000 routes aériennes ont été analysées. Le niveau de turbulence est mesuré selon le taux de dissipation d’énergie turbulente (EDR), mesuré sur une échelle de 0 à 100.

Turbli classe les turbulences selon l’échelle suivante: de 0 à 20 pour les turbulences légères, de 20 à 40 pour les modérées, de 40 à 60 pour les fortes, de 60 à 80 pour les très fortes, et de 80 à 100 pour les turbulences extrêmes. C’est sur cette base que l’entreprise a établi son classement.

Voici le top 10 des routes aériennes les plus turbulentes au monde:

Mendoza, Argentine (MDZ) – Santiago, Chili (SCL): EDR moyenne de 24,684 Cordoba, Argentine (COR) - Santiago, Chili (SCL): 20,214 Mendoza, Argentine (MDZ) - Salta, Argentine (SLA): 19,825 Mendoza, Argentine (MDZ) - San Carlos de Bariloche, Argentine (BRC): 19,252 Katmandou, Népal (KTM) - Lhassa, Tibet, Chine (LXA): 18,817 Chengdu, Chine (CTU) - Lhassa, Tibet, Chine (LXA): 18,644 Santa Cruz, Bolivie (VVI) - Santiago, Chili (SCL): 18,598 Katmandou, Népal (KTM) - Paro, Bhoutan (PBH): 18,563 Chengdu, Chine (CTU) - Xining, Chine (XNN): 18,482 San Carlos de Bariloche, Argentine (BRC) - Santiago, Chili (SCL): 18,475

Les Andes dominent le classement: les quatre premières routes traversent cette chaîne de montagnes sud-américaine. On retrouve aussi quatre itinéraires dans l’Himalaya, la plus haute chaîne montagneuse du monde. Et ce n'est pas étonnant: le relief y rend la circulation de l’air extrêmement instable.

Le plus haut sommet des Andes, l’Aconcagua, se situe en Argentine et culmine à 6961 mètres.

Les Alpes, épicentre des turbulences en Europe

En 2023, certaines routes européennes figuraient encore dans le Top 10 mondial: Milan - Genève était 5e et Milan - Zurich 10e. En 2024, ce n’est plus le cas.

L’aéroport de Zurich est impliqué dans cinq des dix routes aériennes les plus turbulentes d’Europe. Image: Flughafen Zürich

En Europe, le constat est clair: les Alpes sont un véritable hotspot à turbulences. En 2024, huit des dix itinéraires les plus turbulents passent directement au-dessus de cette chaîne de montagnes, les deux autres la frôlent.

Voici le Top 10 européen:

Nice (NCE) – Genève (GVA): EDR moyenne de 16,065 Nice (NCE) – Zurich (ZRH): 15,493 Milan (MXP) – Zurich (ZRH): 15,410 Milan (MXP) – Lyon (LYS): 15,374 Nice (NCE) – Bâle (BSL): 15,325 Genève (GVA) – Zurich (ZRH): 15,053 Nice (NCE) – Lyon (LYS): 14,987 Genève (GVA) – Venise (VCE): 14,775 Marseille (MRS) – Zurich (ZRH): 14,743 Venise (VCE) – Zurich (ZRH): 14,669

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich