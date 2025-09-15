L'actrice Isabelle Nanty en 2023. Image: www.imago-images.de

Cette star des Tuche a eu un grave accident de voiture

Isabelle Nanty, comédienne française connue notamment pour ses rôles dans Les Visiteurs, Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre, Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain ou encore Les Tuche, a été victime d'un accident de voiture.

L'actrice française Isabelle Nanty a été victime d'un grave accident de la route ce vendredi sur l'autoroute A10. Selon les informations du média 78actu qui a révélé les premiers éléments, l'actrice de 63 ans était passagère d'un véhicule de location. On ignore encore les causes de l'accident, seulement que «le véhicule était seul en cause».

Isabelle Nanty ne présentait pas de blessure apparente, mais s'est plainte de douleurs dans tout le corps, c'est à l'aune de ces informations que les services de secours l'ont placée en «urgence absolue» et l'ont conduite à l’hôpital Percy de Clamart (Hauts-de-Seine).

Si son état a placé ses amis et ses fans dans l'inquiétude ce week-end, des proches indiquent au média RTL que son état de santé est désormais «rassurant».

Toujours hospitalisée, Isabelle Natny souffrirait de douleurs aux côtes et aux vertèbres, RTL indique maintenant que «ses blessures sont jugées légères et ne semblent pas mettre en danger sa vie». Elle devrait pouvoir rentrer chez elle ce lundi ou ce mardi 16 septembre, selon les informations données par son entourage.

Que s'est-il passé?

Selon la gendarmerie, l'accident s'est produit quand la voiture de location, conduite par un chauffeur privé, a effectué une sortie de route et s'est retournée de façon imprévisible peu avant 8 heures vendredi 12 septembre. L'actrice des Visiteurs, Astérix et Obélix ou encore Les Tuche a été prise en charge par les secours près d'une heure plus tard.

Selon le parquet de Versailles, le conducteur ne possédait pas de permis valide, tous ses points lui ayant été retirés. Il précise enfin que certaines zones d'ombre subsistent. (hun)