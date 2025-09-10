assez ensoleillé19°
Une sortie d’autoroute jugée dangereuse inquiète dans le Jura

Une sortie d’autoroute jugée dangereuse inquiète à cause de Migros

Une sortie d’autoroute dans le Jura voit les accidents se multiplier: les conducteurs dénoncent un manque de visibilité, les autorités pointent le comportement de ces derniers. Les craintes augmentent avec l'arrivée du géant orange.
10.09.2025, 16:4710.09.2025, 16:47
Dans le Jura, la sortie d’autoroute de Bassecourt fait face à de nombreuses critiques, rapporte le Quotidien Jurassien. Lundi soir, un nouvel accident s’y est produit: une voiture sortant de l’A16 (la Transjurane) est entrée en collision avec un véhicule circulant sur le pont attenant. Aucun blessé n’est à déplorer, mais le trafic a été interrompu durant une heure. Encore.

En effet, ce type d’incident se répète, pointe le journal jurassien. Quatre collisions ont été recensées en 2024, et déjà autant depuis janvier. De quoi inquiéter «d’autant que le trafic sera amené à y augmenter avec l’arrivée prochaine d’une Migros», pointent nos confrères.

Végétation, muret, barrière: difficile parfois de voir une voiture arriver en sortant de l’autoroute, ici à Bassecourt.
A Bassecourt, la végétation, les murets et les barrières compliquent parfois la visibilité à la sortie d’autoroute.Image: google earth

Les conducteurs dénoncent surtout un manque de visibilité lié aux murets et à la végétation. Certains affirment devoir s’avancer presque sur la chaussée pour distinguer les véhicules arrivants. Un élu local UDC, Michel Lando, qui emprunte régulièrement ce tronçon, assure s'être retrouvé plusieurs fois en situation périlleuse.

Que dit la police?

Les autorités ne se montrent pas alarmistes: pour elles, la sortie n’est pas accidentogène. La police attribue les collisions au non-respect du cédez-le-passage. Le Service cantonal des infrastructures assure que la visibilité est «suffisante» et rappelle que l’aménagement répondait aux normes en vigueur lors de sa construction.

En somme, circulez, il n'y a rien à voir.

Pourtant, le responsable de l’entretien des routes nationales, contacté par le journal, Daniel Stadelmann, concède que l’endroit est loin d’être idéal, sans être un point noir.

Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande

Des solutions simples, comme l’installation d’un miroir ou la transformation du cédez-le-passage en stop, sont évoquées par l'expert. Toute modification devrait toutefois être validée par l’Office fédéral des routes.

En attendant, les automobilistes devront composer avec cette sortie controversée, dont la fréquentation promet d’augmenter dans les prochains mois en raison de l'ouverture de la Migros. A voir si cela la transformera en point noir. (jah)

