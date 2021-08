De nouvelles images satellites ont permis la mise à jour d'une maquette numérique du Mont Etna. Son altitude atteint une hauteur record.

L'activité importante de l'Etna, dont la majestueuse silhouette domine l'est de la Sicile et notamment la ville de Catane, a fait gagner plusieurs mètres au volcan. Il culmine désormais à 3357 mètres, a annoncé mardi l'Institut italien de vulcanologie.