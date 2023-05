«Nous devons prendre des décisions»: Zelensky demande 5 choses à l'Europe

Keystone

Le président ukrainien aux Pays-Bas, après une visite à la Cour pénale internationale, compare dans un discours la guerre d'agression russe aux crimes nazis et insiste pour que la Russie soit punie. Ses principales déclarations.

Remo Hess, Brüssel / ch media

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en tournée européenne. Alors que mercredi, lors d'une rencontre avec les chefs d'Etat et de gouvernement des pays nordiques de l'UE en Finlande, il a annoncé le lancement imminent de l'offensive de printemps ukrainienne et demandé la livraison d'avions de combat occidentaux, aux Pays-Bas, il s'agissait de demander des comptes à la Russie.

Il est ensuite attendu à la mi-mai en Allemagne où, outre une rencontre avec le chancelier Scholz, il doit également recevoir le prestigieux prix Charlemagne. Un article de presse à ce sujet a déclenché une enquête de la police berlinoise pour «trahison de secret». La planification du voyage du président ukrainien était en effet strictement confidentielle en raison du risque d'attentats.

La mission de Zelensky: amener Poutine à la justice

Zelensky peut compter sur une grande solidarité de la part des Pays-Bas dans sa mission «poursuivre Poutine en justice»: en 2014, 298 personnes, dont 80 enfants, sont mortes lors de la destruction de l'avion de ligne MH17 au-dessus de l'est de l'Ukraine par des séparatistes pro-russes, et beaucoup d'entre elles étaient néerlandaises.

Au lieu de lui-même, c'est un autre Vladimir qui devrait se trouver ici, a déclaré Zelensky après sa visite à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, en faisant référence au président russe Vladimir Poutine.

Voici les cinq principaux messages de son discours intitulé «Pas de paix sans justice»:

La Russie doit être jugée par un tribunal spécial comme les procès de Nuremberg. L'impunité est à l'origine de la guerre. La condamnation est la base de la compensation des dommages de guerre. Pas d'excuses. L'Ukraine ne fait pas d'attentats contre Poutine.

La Russie doit comparaître devant un tribunal spécial

A la racine des milliers de crimes de guerre commis par la Russie au cours des quinze derniers mois se trouve le crime originel: la guerre d'agression contre l'Ukraine. Elle cumulerait tous les maux, selon Zelensky. L'Europe a déjà vécu cela une fois, lors de la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne nazie.

Zelensky a certes salué l'inculpation de Poutine par la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye. Mais il faut aussi un tribunal spécial. «Nous devons transformer les expériences de Nuremberg», a déclaré Zelensky en faisant référence aux procès des criminels de guerre nazis.

L'impunité est à l'origine de la guerre

Il est donc indispensable de condamner et de punir la Russie, car l'impunité est la base de la guerre. Zelensky:

«Toutes les guerres ont en commun le fait que leurs auteurs pensent pouvoir s'en sortir impunément» Zelensky

Lutter contre l'impunité, c'est s'attaquer à la cause des guerres. Sans justice, il ne peut pas non plus y avoir de paix durable en Ukraine.

«Nous avons besoin d'une justice complète et non de demi-promesses» Zelensky

La condamnation est la base de la compensation des dommages de guerre

Une condamnation judiciaire de la Russie serait également un pas décisif vers un mécanisme de compensation des dommages de guerre.

«Il ne s'agit pas seulement de punition, mais de justice. La justice est vraiment décisive» Zelensky

Pas d'excuses

Faisant manifestement allusion à la juridiction limitée de la CPI, qui n'est pas reconnue tant par la Russie que par les Etats-Unis, Zelensky a déclaré:

«Si nous voulons une paix véritable, nous ne pouvons pas avancer d'excuses et de références aux insuffisances actuelles. Nous devons prendre des décisions pour les corriger.»

Volodymyr Zelensky. Keystone

Selon lui, c'est exactement ce qu'ont fait les initiateurs des procès de Nuremberg. On ne doit pas permettre aux politiques de clore une affaire par un compromis. Les agresseurs potentiels du monde entier observeraient attentivement.

L'Ukraine ne fait pas d'attentats contre Poutine

La veille déjà, en Finlande, Zelensky avait précisé que l'Ukraine n'avait pas tenté d'éliminer Poutine par un attentat.

«Nous n'attaquons pas Poutine et Moscou. Nous laissons cela aux tribunaux. Nous nous battons sur notre territoire. Nous défendons nos villages et nos villes» Zelensky

(aargauerzeitung.ch)

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)