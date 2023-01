Par rapport à 2021, le passeport suisse a chuté dans le classement Henley. Image: keystone

Ces pays ont les passeports les plus puissants du monde (et la Suisse?)

On connaît les nationalités qui permettent de voyager dans le plus (et aussi le moins) de destinations en 2022. La Suisse, qui a chuté dans le très respecté indice de classement Henley, se trouve-t-elle toujours dans le top 10?

Comme chaque année, l'indice des passeports Henley classe 199 passe-droits permettant de se rendre dans le plus de destinations du monde, sans la nécessité de présenter un visa au préalable. En 2022, les marches du podium accueillent – pour la cinquième année consécutive – le Japon en tête, talonné par Singapour et la Corée du Sud ex-aequo, et l'Allemagne qui ferme le trio gagnant.

Et la Suisse, dans tout ça? Alors que l'année précédente elle avait obtenu la 6ᵉ place du classement, désormais, le pays chute à la 7ᵉ place. Au coude-à-coude avec la Belgique et la Nouvelle-Zélande, ainsi que la Norvège et les Etats-Unis qui ont tous deux monté dans le classement en comparaison à 2021, le passeport helvète permet de voyager dans 186 pays.

L'Allemagne et l'Espagne possèdent, selon les statistiques de Henley, le passeport le mieux classé d'Europe pendant que l'Afghanistan obtient, quant à lui, la dernière place mondiale.

Les passeports les plus puissants au monde en 2022:

Japon (193 destinations) Corée du Sud, Singapour (192) Allemagne, Espagne (190) Finlande, Italie, Luxembourg (189) Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suède (188) France, Irlande, Portugal, Royaume-Uni (187) Belgique, Etats-Unis, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suisse (186) Australie, Canada, Grèce, Malte, République tchèque (185) Hongrie (183) Lituanie, Pologne, Slovaquie (182)

Les pires passeports au monde en 2022:

Afghanistan (27 destinations) Irak (29) Syrie (30) Pakistan (32) Yemen (34) Somalie (35) Népal, Palestine (38) Corée du Nord (40) Bangladesh, Kosovo, Libye (41) Liban, République démocratique du Congo, Soudan, Sri Lanka (42)

