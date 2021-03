International

Voyage

Les Britanniques qui partent en vacances risquent une amende très salée



Image: Shutterstock

Les Britanniques partant en vacances encourent une amende (très) salée

Tenter de quitter le Royaume-Uni sans excuse «valable» pourrait être amendable de plus de 6000 francs pour les habitants, selon l'une des lois Covid devant être votées jeudi.

Si les Britanniques pensaient que le déconfinement du pays leur permettrait de visiter d'autres contrées, ces derniers vont être forcés de revoir leur projet d'évasion. Parmi les lois Covid devant être votées par les députés jeudi, l'une d'elle prescrit jusqu'au 30 juin 2021 tout voyage à l'étranger défini comme non «valable». Si ces lois sont acceptées, elles entreront en vigueur dès le 29 mars.

Les voyages n'étant pas concernés par cette injonction impliquent notamment ceux liés au travail, aux études, aux obligations légales et médicales ou encore à des déménagements. Les Britanniques qui enfreindraient cette ordonnance pourraient encourir une amende de plus de 6000 francs, et ce n'est pas tout.

La crainte de l'étranger

Une pénalité fixe d'environ 250 francs pourrait aussi être ajoutée dans le cas où le formulaire indiquant les informations de la personne et les raisons de son voyage, ne serait pas du tout ou assez rempli.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que des restrictions sur les voyages à l'étranger étaient nécessaires pour se prémunir contre l'importation d'un grand nombre de cas et de nouvelles variantes étrangères. Lesquels pourraient mettre en danger le déploiement actuel du vaccin.

«Nous voyons tous les nouveaux variants qui apparaissent. Il est très important que nous protégions les progrès que nous avons pu faire ici au Royaume-Uni»

L'interdiction de voyager ne s'applique pas à ceux qui se rendent dans la zone de voyage commune des îles anglo-normandes, de l'île de Man et de la République d'Irlande. Mais de retour au bercail, les voyageurs devraient se mettre en quarantaine dans un hôtel payé à leurs frais.

L'aviation tombe de son nuage

Les compagnies aériennes et le secteur des voyages européens qui se préparaient à accueillir les Britanniques en grande pompe dès le 17 mai prochaine, comme Boris Johnson l'avait annoncé, déchantent également.

Ayant déjà accumulé des milliards de dollars de dettes pour survivre à un an de restrictions de voyage, ils sont confrontés à de nouvelles difficultés. La nouvelle a en effet déjà fait baisser les actions de titres de voyage tels qu'EasyJet ou British Airway de 3 à 4% ce mardi matin. Selon Reuters, certains auront inévitablement besoin de nouveaux fonds. (mndl)

Plus d'articles sur le thème «Covid-19» Ne croyez pas (trop) à une réouverture le 22 mars Link zum Artikel Cantons trop lents: la Confédération doit récolter les données Covid Link zum Artikel Et vogue la troisième vague Link zum Artikel Et si vous nous racontiez votre première année Covid? Link zum Artikel Pourquoi le masque est une bombe à retardement pour notre planète Link zum Artikel Les raisons qui motivent la Suisse à refuser le vaccin Astrazeneca Link zum Artikel Montrer tous les articles