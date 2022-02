10 lieux abandonnés les plus fascinants du monde

Pas d'idées pour vos prochaines vacances? Il existe des endroits oubliés du monde qui présentent pourtant bien plus de cachet que de nombreuses villes touristiques. Cette liste devrait vous surprendre.

Villes, villages et cités abandonnées ont bien plus à offrir que ce que l'on imagine. Découvrez ces lieux chargés d'histoire où la nature a repris ses droits et que vous pouvez visiter sans hésiter.

Belchite, Espagne

Ce qui reste du village Belchite au nord-est de l'Espagne après la guerre civile espagnole.

Belchite, Espagne Image: Shutterstock

Craco, Italie

Craco, en Italie est une ancienne ville médiévale qui a été désertée après le tremblement de terre d'Irpinia en 1980.

Craco, Italie Image: Shutterstock

Kolmanskop, Namibie

Cette ville était l'une des plus riches d'Afrique avant qu'elle ne soit abandonnée. Les bâtiments de Kolmanskop, en Namibie, sont aujourd'hui à moitié submergés par le sable.

Kolmanskop, Namibie Image: Shutterstock

Grand-Bassam, Côte d'Ivoire

La station balnéaire Grand-Bassam est toujours animée mais il est possible de visiter des bâtiments abandonnés tels que cette ancienne maison coloniale.

Grand-Bassam, Côte d'Ivoire Image: Shutterstock

Bodie, Californie

Cette ville fantôme située en Californie semble tout droit sortie d'un film du Far West. Autrefois habitée par 10 000 habitants, elle est aujourd'hui déserte.

Bodie, Californie Image: Shutterstock

Pyramiden, Norvège

Pyramiden se situe en Norvège et était autrefois un campement soviétique et une colonie minière qui est d'ailleurs inactive depuis 1998. Du coup, un hôtel dédié organise des visites officielles.

Pyramiden, Norvège Image: Shutterstock

Kayakoy, Turquie

Kayakoy, un village grec en Turquie. Autrefois majoritairement occupé par des chrétiens orthodoxes grecs.

Kayakoy, Turquie Image: Shutterstock

Houtouwan, Chine

Houtouwan en Chine est un village chinois anciennement occupés par une communauté de 2000 pêcheurs, en 1950.

Houtouwan, Chine Image: Shutterstock

Bankhead, Canada

Bankhead, cette ancienne ville minière située au Canada a perdu tout signe de vie en 1922, lorsqu'une grève du travail avait frappé et poussé la mine à une fermeture.

Image: Shutterstock

Hampi, Inde

Ancienne capitale de l'empire Vijayanagara, cette ville a été détruite au 16e siècle. Les bâtiments restants tels que les forts ou temples sont restés, eux, intacts, ce qui leur a valu le statut de patrimoine de l'Unesco.