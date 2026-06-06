Air Canada suspend ses vols vers Cuba

La compagnie aérienne Air Canada a annoncé la suspension pour une durée indéterminée de ses liaisons avec Cuba, invoquant l'incertitude politique et économique qui frappe l'île.

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Cette décision intervient alors que le tourisme s'effondre et que Cuba fait face à une grave crise énergétique et d'approvisionnement. Keystone

Air Canada a annoncé vendredi suspendre ses vols vers Cuba pour une période indéterminée, invoquant «une incertitude politique et économique» sur l'île, dont le président américain Donald Trump a menacé de «prendre le contrôle» militaire.

«En raison de l'incertitude politique et économique qui persiste à Cuba, Air Canada suspend pour une période indéterminée ses liaisons vers l'île.» La compagnie aérienne

Les Canadiens représentaient une part importante du secteur touristique cubain avant que Washington ne coupe les approvisionnements de l'île et menace d'envahir le territoire communiste.

La semaine dernière, le plus grand opérateur hôtelier du pays, la société canadienne Blue Diamond Resorts, a annoncé la fermeture de ses 62 établissements à Cuba.

L'embargo américain sur le carburant en vigueur depuis janvier a privé l'île du diesel nécessaire aux générateurs utilisés pour soutenir son réseau électrique déjà défaillant, entraînant des coupures de courant pouvant atteindre 22 heures par jour et des pénuries d'eau courante.

Les transports étant pratiquement à l'arrêt, Cuba manque également de nourriture et de médicaments, ce qui la rend dépendante des livraisons d'aide provenant du Mexique et de la Chine. (dal/ats/afp)