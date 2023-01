L'Ukraine ne doit surtout pas perdre Soledar

Les Russes se cassent les dents sur Bakhmout depuis des mois, mais l'Ukraine semble avoir subi une défaite douloureuse dans une cité minière plus au nord. A quel point est-ce grave si Soledar tombe?

Daniel Mützel, Clara Lipkowski / t-online

Un article de

Quelle est la situation à Soledar?

Les troupes russes progressent dans l'est de l'Ukraine. De «graves combats» ont lieu actuellement à Soledar, une petite ville qui abrite les plus grandes mines de sel de la région, prévient le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Côté russe, le groupe Wagner – des mercenaires – affirmait avoir pris la cité. Dans le camp ukrainien, on dément.

Pour situer 👇

Il n'y a «presque plus de vie» là-bas, «aucun mur intact», tant la situation est grave à Soledar, décrivait mardi le président ukrainien. Depuis des semaines, les formations russes et Wagner mènent des attaques incessantes et contrôlaient une grande partie de la ville.

Des militaires ukrainiens administrent les premiers soins à un soldat blessé dans un abri à Soledar, le site de lourdes batailles avec les forces russes. Image: sda

Pour l'armée ukrainienne, une victoire russe à Soledar serait douloureuse. Car la petite ville, qui comptait autrefois 10 000 habitants, est un levier décisif pour atteindre un objectif opérationnel important des Russes dans le Donbass: la prise de Bakhmout, où l'armée russe se heurte à un mur depuis des mois et perd des milliers de soldats.

Mais Soledar est-elle déjà perdue pour l'Ukraine? Quelle est l'importance des lignes de ravitaillement ukrainiennes à l'ouest de la ville? Et la chute de la ville stratégique de Bakhmout est-elle imminente?

Comment se déroulent les combats à Soledar?

Les troupes russes et ukrainiennes s'affrontent dans une sanglante bataille urbaine. L'armée russe, soutenue par des mercenaires Wagner, contrôlerait déjà la majeure partie de la localité. C'est ce qu'ont rapporté mardi le ministère britannique de la Défense et des blogueurs de guerre ukrainiens. Le président Volodymyr Zelensky a également reconnu que la situation à Soledar était actuellement «très difficile» et parle d'une «attaque russe de grande envergure» sur la petite ville.

Les troupes russes auraient entre-temps également pris le contrôle de la mine de sel située au centre de la ville. Une vidéo diffusée sur le net montrerait un char ukrainien défendant le puits de mine central de Soledar.

Quelles troupes se font face?

Des soldats ukrainiens ont rapporté sur Telegram que les généraux russes envoyaient souvent des recrues mal formées dans la bataille pour prendre d'assaut les lignes de défense ukrainiennes. Cela entraîne de lourdes pertes des deux côtés. Ce sont surtout les mercenaires de la fameuse unité Wagner qui agiraient de manière extrêmement brutale. Cette dernière est placée sous les ordres d'Evgueni Prigojine, un proche de Poutine, qui aurait un intérêt particulier pour les gisements de sel de Soledar.

Lundi, à Soledar, les Russes auraient utilisé massivement de l'artillerie, des lance-roquettes multiples et des mortiers, selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense Anna Maljar.

Le colonel-général Oleksandr Syrskyi, commandant de l'armée ukrainienne, donne des instructions dans un abri à Soledar. Image: dpa

Pour sauver la petite ville, le président ukrainien a annoncé l'envoi d'unités et de matériel supplémentaires sur le front. Mais comme le rapporte le journaliste ukrainien Yuriy Butusov, la Russie tente actuellement de toutes ses forces d'atteindre les lignes d'approvisionnement ukrainiennes à l'ouest de Soledar afin de couper les défenseurs de leur ravitaillement. Si elle y parvenait, ce serait un coup amer pour les formations ukrainiennes de la région.

Le temps joue également un rôle - pour les deux parties: Actuellement, les températures avoisinent les -18 degrés. Par ce froid, les attaquants comme les défenseurs sont fortement dépendants de leurs lignes d'approvisionnement. Il est donc d'autant plus important pour l'Ukraine de sécuriser la route de ravitaillement près de Soledar.

Pourquoi Soledar est-elle si importante?

Soledar se trouve à seulement 15 kilomètres de Bakhmout. Les deux villes font partie d'un mur de défense ukrainien qui entoure l'agglomération entre Slowjansk et Kramatorsk. Kramatorsk est le principal centre industriel de l'est du pays, c'est également là que se trouve le quartier général des forces armées ukrainiennes dans le Donbass.

Selon le ministère britannique de la Défense, l'avancée russe vers Soledar est une tentative d'encercler Bakhmout par le nord et d'interrompre le ravitaillement ukrainien.

Explosion à Soledar: De la fumée s'élève après l'offensive russe, le 8 janvier 2023. Image: sda

Le chef de Wagner, Prigojine, a en outre justifié l'insistance avec laquelle Soledar et Bakhmout sont attaquées par le «système de mines souterrain» qui s'y trouve. Dans les tunnels profonds et ramifiés sous les deux villes, des chars pourraient aussi circuler - peut-être même derrière les lignes des Ukrainiens.

Un objectif de guerre russe central

A Bakhmout, les forces russes tentent, depuis des mois, de prendre d'assaut les lignes de défense ukrainiennes. La petite ville, dont une grande partie des 74 000 habitants encore recensés en 2020 ont entre-temps fui, est un objectif opérationnel important de l'armée russe: en effet, une fois Bakhmout prise, les troupes de Poutine auront plus de facilité à atteindre l'un des objectifs centraux de la guerre: conquérir entièrement le Donbass.

Le Donbass revêt une importance économique énorme pour l'Ukraine, notamment en raison de ses matières premières et de son industrie minière. Environ 6,5 millions de personnes y vivaient avant le début de la guerre, en février 2022. La Russie a annexé les deux unités administratives du Donbass, Donetsk et Loughansk, en plus de Kherson et Zaporijjia, en septembre dernier. Poutine l'a fait en violation du droit international et ce bien que de grandes parties du Donbass soient encore sous contrôle ukrainien.

Quelle est la probabilité que Bakhmout tombe?

Pendant ce temps, les combats se poursuivent autour de Bakhmout. Dimanche, l'Ukraine a été contrainte d'abandonner Pidhorodne, une petite localité située juste avant la ville disputée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est montré confiant dans le fait que Bakhmout ne tomberait pas, malgré les avancées russes. Le ministère britannique de la Défense ne s'attend pas non plus à une prise russe prochaine. Les forces armées ukrainiennes ont mis en place des positions défensives stables et continuent de contrôler les voies d'approvisionnement critiques, a-t-on appris à Londres.

Mais un succès ukrainien dans la région dépendra surtout de la quantité d'armes que l'Ukraine pourra utiliser - et se faire livrer en temps voulu, y compris par ses alliés occidentaux.