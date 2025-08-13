Sandrine Ruitton, biologiste marine, s'inquiète de la hausse des températures en mer Méditerranée. Image: Anadolu / dr, montage watson

La Méditerranée se «tropicalise» et c'est inquiétant

Cet été, des millions de baigneurs européens profitent d'une Méditerranée particulièrement chaude. Mais cela a des conséquences dramatiques pour la faune et la flore marines.

Stefan Brändle, Marseille / ch media

S'il y en a une qui connaît bien la Méditerranée entre la Camargue et la Côte d'Azur, c'est bien Sandrine Ruitton. Cette biologiste marine étudie les abords de Marseille depuis trente ans. Ce vendredi midi, elle revient d'une plongée dans les Calanques, ces criques rocheuses à l'est de la ville portuaire, à bord du navire de recherche Antedon II.

Sandrine Ruitton avant la plongée… Image: PR

L'objectif officiel était de contrôler les rejets d'eaux usées urbaines. Mais la chercheuse a autre chose à raconter une fois sa combinaison de plongée retirée. Elle et ses quatre collègues ont rencontré des poissons-paons. Leur particularité:

«Ils adorent l'eau chaude. Avant, on ne les voyait jamais, mais aujourd'hui, ils supplantent les poissons-papillons, que l'on aime tant griller au barbecue à Marseille.»

Cette découverte est un nouvel indice qui prouve que la Méditerranée se réchauffe à toute vitesse. Selon les prévisions de La Chaîne Météo, la température de l'eau devrait atteindre temporairement 30 degrés au large de la Côte d'Azur et autour de la Corse à la fin de cette semaine. On n'avait franchi ce seuil qu'une seule fois auparavant, lors de la canicule légendaire de 2003.

De forts écarts de température

Le thermomètre fluctue cependant considérablement. «Il y a deux semaines encore, la mer au large de Marseille était relativement fraîche, car le mistral soufflait du nord», expose la biologiste avant de poursuivre:

«Lors de nos plongées profondes en juillet, nous portions même des combinaisons isothermes. Mais cette deuxième vague de chaleur de l'été et l'absence de vent font immédiatement grimper les températures.»

…et après! Image: AP

En une décennie, la mer Méditerranée s'est réchauffée de 0,4 degré en moyenne. Rien, direz-vous, car les baigneurs ne remarquent guère la différence. Mais 0,4 degré en dix ans, cela signifie deux degrés de plus en un demi-siècle. Davantage donc que pour l'air ambiant. Sandrine Ruitton explique:

«La Méditerranée souffre, tout comme l'atmosphère, des vagues de chaleur au-dessus de l'eau»

Il y a une semaine, la professeure de l'Institut méditerranéen d'océanologie (MIO) a de nouveau aperçu des barracudas. Elle en a photographié des bancs entiers. «Pas de panique», rassure-t-elle lorsque les visiteurs écarquillent les yeux: ces prédateurs aux dents acérées sont encore trop petits pour attaquer les humains.

«Mais avec le réchauffement, ils prolifèreront et se multiplieront»

Mais, à mesure qu'ils grandissent, ces barracudas peuvent également devenir dangereux pour les baigneurs.

Les barracudas, photographiés ici près de Marseille par Sandrine Ruitton, envahissent de plus en plus la Méditerranée Image: dr

Des invasions de poissons qui posent problème

D'autres espèces inconnues sous nos latitudes se propagent également dans l'est de la Méditerranée. Par exemple, le poisson-lapin, insatiable mangeur d'algues. Ou encore le poisson-lion, plutôt moche et qui a vraisemblablement quitté la mer Rouge pour rejoindre la Méditerranée par le canal de Suez. Il est très apprécié en Turquie et en Grèce, une fois débarrassé de ses nageoires venimeuses.

A Chypre, l'Union européenne finance également un programme contre le poisson-globe, qui se nourrit volontiers de crevettes et de crabes.

Près de la cité phocéenne, Sandrine Ruitton repère des sérioles, des raies mobula et des barracudas venus de l'Atlantique. Mais sa principale préoccupation est ailleurs:

«Cela affecte sévèrement les coraux, les éponges et les posidonies, très répandues dans nos fonds marins»

Elle renvoie à une étude de l'université de Barcelone selon laquelle les vagues de chaleur de ces dernières années ont détruit 80 à 90% des coraux sur certaines côtes.

En seconde place derrière l'Arctique

Jean-Pierre Gattuso est un océanographe renommé qui travaille pour un laboratoire de recherche à Villefranche-sur-Mer, près de Nice. Il estime que 1200 espèces plus ou moins exotiques se sont déjà ajoutées à la faune et à la flore très riches de la Méditerranée en raison du changement climatique.

Le chercheur parle donc de «tropicalisation» de cette mer. Les caractéristiques tropicales apparaissent très rapidement: la Méditerranée est le deuxième milieu aquatique à se réchauffer le plus rapidement, et seules les températures de l'Arctique, autour de la calotte polaire nord, grimpent davantage encore.

La température de l'eau pourrait atteindre les 30 degrés sur la Côte d'Azur. Image: Anadolu

Des conséquences pour la population

Les vagues de chaleur aquatiques à 30 degrés affectent non seulement la faune et la flore marines, mais aussi l'habitat des humains. L'eau réchauffée empêche l'air de se refroidir la nuit le long des côtes. Cela renforce l'impression de nuits tropicales.

Autre conséquence de la hausse des températures: l'évaporation croissante de l'eau de mer. Cela entraîne les averses que l'on redoute désormais, lorsque des nuages lourdement chargés en humidité atteignent les côtes depuis la mer.

Météo France met déjà en garde contre des phénomènes automnaux, tels que les «épisodes cévenols», au cours desquels des masses d'eau de la mer se déverseront sur les Cévennes (au sud du Massif central). Cela ressemble presque à une forme de vengeance de la Méditerranée.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)