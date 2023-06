Washington va ouvrir une ambassade dans l'Arctique et c'est stratégique

La ville de Tromso, en Norvège est surtout connue pour ses aurores boréales, qui illuminent le ciel. Keystone

Cette région est soumise à des convoitises et des tensions croissantes.

Plus de «International»

Les Etats-Unis vont ouvrir dans le nord de la Norvège leur première représentation diplomatique au-dessus du cercle polaire arctique, a annoncé le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken jeudi:

«Le poste d'observation, généralement occupé par un seul diplomate, ouvrira à Tromsø, la plus grande ville du nord de la Norvège. Il sera la représentation diplomatique américaine la plus septentrionale.»

En 2020, les Etats-Unis avaient déjà rouvert une représentation à Nuuk, au Groenland, juste en dessous du cercle polaire.

Région stratégique

«Notre approche est exclusivement de s'assurer que l'Arctique demeure une région de coopération pacifique», a déclaré M. Blinken, qui s'exprimait à Oslo à l'issue d'une réunion ministérielle de l'OTAN. Selon lui, ce poste sera centré sur le changement climatique et les populations autochtones.

A l'instar de la Russie qui partage une frontière avec la Norvège dans le grand nord et de la Chine, les Etats-Unis considèrent de plus en plus cette région comme stratégique.

La Norvège a pris ce mois-ci la présidence du conseil de l'Arctique, un forum de coopération régionale largement affaiblie par la mise au ban du plus vaste pays de la région, la Russie, après son offensive en Ukraine.

La cheffe de la diplomatie norvégienne s'est dit «très heureuse» de la décision américaine. (ats/jch)