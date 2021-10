Trump empêche ses ex-conseillers de témoigner dans l'affaire du Capitole

Affaire Floyd, retour sur le procès de Derek Chauvin en cinq points

Alors que le dernier jour de ce procès, jugé historique, s'est achevé lundi et que le jury s'apprête à donner son verdict, voici le résumé, en cinq points.

Après trois semaines d'audiences, l'ultime journée d'un procès hors norme a eu lieu ce lundi. Les jurés vont devoir délibérer et donner leur verdict dans l'affaire qui pourrait condamner Derek Chauvin, un policier blanc, pour avoir provoqué la mort de George Floyd, un homme noir. La ville américaine de Minneapolis est sous tension. Voici le résumé de ce procès, en cinq points:

Le système judiciaire américain n'est pas le plus simple et la sélection du jury est particulièrement sensible. …