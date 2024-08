Un naufrage au Yémen coûte la vie à 13 personnes et fait 14 disparus

L'OIM a enregistré plus de 97 200 arrivées de migrants au Yémen en 2023. Keystone

Un bateau de migrants a sombré au large du Yémen, causant 13 morts et 14 disparus, selon l'ONU.

Un bateau convoyant des migrants a coulé au large du Yémen en début de semaine, faisant 13 morts et 14 disparus, a annoncé dimanche une agence de l'ONU. Parti de Djibouti, le bateau transportait 25 migrants éthiopiens et deux ressortissants yéménites.

«13 personnes ont tragiquement perdu la vie et 14 autres sont portées disparues après le chavirement d'un bateau de migrants au large des côtes du gouvernorat de Taiz, au Yémen, mardi», a déclaré l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Onze hommes et deux femmes figurent parmi les morts confirmés, alors que les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver les disparus, dont le capitaine yéménite et son assistant, a indiqué l'OIM, notant que la cause du naufrage n'est toujours pas claire.

«Cette nouvelle tragédie nous rappelle brutalement les dangers auxquels sont confrontés les migrants sur cette route» Matt Huber, chef de mission par intérim de l'OIM au Yémen

Menaces pour leur sécurité

Chaque année, des dizaines de milliers de migrants de la Corne de l'Afrique traversent la mer Rouge pour tenter d'atteindre les riches Etats pétroliers du Golfe, fuyant les conflits, les catastrophes naturelles ou les mauvaises perspectives économiques.

L'OIM a enregistré plus de 97 200 arrivées de migrants au Yémen en 2023, dépassant ainsi les chiffres de l'année précédente. D'autres naufrages étaient survenus au large du Yémen en juin et en juillet.

Les migrants qui parviennent à atteindre le Yémen sont souvent confrontés à d'autres menaces pour leur sécurité dans ce pays le plus pauvre de la péninsule arabique, en proie à une guerre civile depuis près de dix ans.

La plupart tentent de rejoindre l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes du Golfe où ils pourront travailler comme ouvriers ou employés de maison. (chl/ats)