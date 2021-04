L'horoscope

Les astres n'ont pas testé de restaurant clandestin



Image: Youtube / watson

Les astres n'ont pas testé de restaurant clandestin

Mais les étoiles savent à quelle sauce vous allez être mangés cette semaine. La preuve ci-dessous.

L'horoscope, c'est quoi? Chaque dimanche soir, vous avez rendez-vous avec la météo des étoiles; l'Info trafic des astres; la carte des humeurs de l'espace. Tout ça, avec de l'actu et des réflexions «ascendant-deuxième-degré».Pour info, les signes astrologiques ne sont pas accordés: quand on dit «les Vierge» on sous-entend «celles et ceux du signe de la Vierge». Vous allez me dire que Poissons et Gémeaux sont, eux, toujours au pluriel? Vous avez raison.

Bélier ♈️, vous avez lu tous ces articles sur les restaurants clandestins et ça vous donne envie. Vous activez votre réseau d' «entrepreneurs et politiciens» (principaux clients de ces restaurants), mais personne ne répond.

Les entrepreneurs sont sur LinkedIn, occupés à dire qu'ils travaillent, et les politiciens ne répondent plus parce que les élections sont passées.

Finalement, vous arrivez à trouver une adresse. Pas de chance, c'est complet: des journalistes en reportage ont réservé toutes les places (autres clients habitués apparemment).

Votre semaine commence mal, mais elle finira bien, grâce à la nouvelle lune.



La presse romande quand les restaurants seront à nouveau ouverts: Image: Youtube / Watson

Taureau ♉️, vous aussi vous avez envie de tester un restaurant clandestin. Vous googlez donc «restaurant clandestin Lausanne» (parce que oui, tous les Bélier vivent à Lausanne). Bilan: vous attendez tous les soirs devant Le Vestibule. Un bar ouvert en février 2020, dont le concept est d'être caché dans une bibliothèque. La magie du référencement…

Votre semaine sera à l'image de cette vaine tentative: une attente. De quoi? Réponse mercredi, d'après Vénus (et après la conférence de presse du Conseil Fédéral).

Les Gémeaux ♊️ vous n'êtes pas plus émus que ça par ces restaurants. Mars vous aide à relativiser. En gros, ça vous touche une papille sans faire bouger l'autre. De toute façon, vous avez autre chose à foutre de vos soirées qu'attendre sur un parking glauque avant de pouvoir manger dans une cave sans fenêtre. A la limite, si vous aviez voulu un aperçu de la vie de Natascha Kampuch…

Bref, être hors-la-loi, ça fatigue (demandez à Pierre Maudet qui ne donne plus tellement de nouvelles). Alors que le resto, c'est fait pour se détendre.

Si vous êtes Cancer ♋️, la semaine s'annonce radieuse. Vous respirez la confiance. Que dis-je, vous la transpirez! Et la confiance, c'est comme l'argent (chez UBS), ça n'a pas d'odeur.

Vous avez le vent en poupe. Vous avez envie de vous tatouer "Ni Dieu, ni maître" près du side boob avant de vous rappeler que vous n'êtes pas une «bimbeauf».



Lion ♌️, vous aimeriez vous engouffrer dans cette brèche de liberté et d'autonomie… Mais Roche n'a déjà plus d'autotests.

Et ouais, vous croyiez quoi? Que la vie, c'était aussi simple que ça? Qu'il suffisait d'écrire ce que l'on voulait dans un horoscope pour que ça se réalise. Laissez-moi rire.

Hahaha.

Voilà.



Vierge ♍️, vous allez gagner un million de francs au Swiss loto cette semaine.

Si vous êtes Balance ♎️ et comptable au Swiss loto, votre semaine ne s'annonce pas fofolle. Enfin, aussi fofolle que les gens qui utilisent l'expression «fofolle».

Les Scorpion ♏️ sont des individus nocturnes qui brillent sous une lumière UV. Mais la fonction de cette fluorescence est un mystère. Source: maxisciences.com

Image: Shutterstock / watson

Et bien, la réponse est oui, c'est le moment d'investir dans le crypto art, surtout pour les Sagittaire ♐️ (quels go-getters ceux-là).

Si vous avez 500'000 balles à perdre claquer, allez-y. Que ce soit pour acheter un chat qui chie un arc-en-ciel, ou cet horoscope (je prends 40%, merci), investissez dans des contenus digitaux avec des NFT.

Saturne et Uranus sont pour. Votre banquier est contre.

Et les Capricorne ♑️ d'ajouter: «Quelqu'un qui n'arrive pas à voir les NFT, il va chez le NFTalmologiste… Ophtalmologiste. Vous l'avez?»

Verseau ♒️, cette semaine, les gens voudront être gentils avec vous, même si vous vous en foutez un peu. Même les gestes les plus insignifiants peuvent faire du bien, n'oubliez pas que c'est l'intention qui compte:

C’est avec tristesse que j’ai appris le décès du Prince Philip, duc d’Edimbourg. Pendant de longues années il a été une présence rassurante et empreinte d'humour pour la population du Royaume-Uni. Mes pensées et celles du peuple suisse vont à la reine Elisabeth et à sa famille. pic.twitter.com/RYWX2invlo — Guy Parmelin (@ParmelinG) April 9, 2021

Si vous êtes Poissons ♓️ votre côté naturellement réservé va prendre le dessus cette semaine. Pensez à vous ouvrir un peu vers les autres et à partager. Et si vous oubliez de le faire, ce n'est pas grave parce que Facebook y a peut-être déjà pensé pour vous.

