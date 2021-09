Un 2e test le confirme: Granit Xhaka a bel et bien attrapé le Covid-19

Gros changement à Top Chef! Il est temps de boycotter cette émission

Chef de la brigade jaune depuis 2015, Michel Sarran a annoncé son départ mardi 31 août sur Instagram. Top Chef sans Michel Sarran, ce n'est plus Top Chef.

Triste nouvelle dans le monde de la télé-réalité. On ne verra plus Michel Sarran taper des deux poings sur la table pour expliquer à Jordan qu’il est hors sujet et que non, l’écrasé de pomme de terre, ce n’est pas une frite revisitée.

Le chouchou du Sud-Ouest est évincé de Top Chef. Mardi 31 août, Michel Sarran a expliqué la raison de son départ sur Instagram:

On ne sait pas encore quand sera diffusée la prochaine saison, mais une chose est sûre, on ne va pas la regarder. D’abord, parce que …