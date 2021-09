Suisse-Espagne: les cinq clés du match pour un nouvel exploit

L'équipe de Suisse n'a pas plus de chances de battre l'Espagne ce soir (18h) qu'elle n'en avait d'éliminer la France, mais elle sait exactement ce qu'elle doit faire pour réaliser une nouvelle prouesse. On résume.

C'est le premier des problèmes, mais aussi le plus compliqué à résoudre. Parce qu'aucun joueur ne ressemble à Granit Xhaka, dans sa lecture du jeu et sa faculté à transpercer les lignes, et parce que Vladimir Petkovic a construit un groupe qui se nourrit de certitudes et qui en est soudain privé: le capitaine n'avait plus manqué un match depuis cinq ans.

Les Helvètes devront à la fois jouer sans lui et imaginer qu'ils n'en seront pas trop affectés. C'est un double défi, physique et mental, …