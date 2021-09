Sport

Granit Xhaka hat Covid, er war ungeimpft



Nati-Captain Xhaka liess sich nicht impfen und hat jetzt Corona

Die Fussball-Nati wollte nicht fürs Impfen werben – nun hat es den ungeimpften Captain Granit Xhaka erwischt: Er fiel wegen Covid beim Testspiel gegen Griechenland aus.

Die Schweizer Fussball-Nati musste am Mittwochabend im Testspiel gegen Griechenland auf Captain Granit Xhaka verzichten. Der Grund: Xhaka wurde am Mittwoch positiv auf eine Infektion durch das Coronavirus getestet.

Die Meldung löste Schock, aber auch Häme in den Sozialen Medien aus. Auch wenn alle wohl Xhaka nur das Gute wünschen und auf einen milden Verlauf hoffen: Seine Erkrankung kam wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft es abgelehnt hatte, bei einer Impfkampagne des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) mitzumachen. Begründet wurde das mit Sponsorenverträgen, die das nicht ermöglichen könnten.

Entsprechend kam auch die Präzisierung von Adrian Arnold, Leiter Unternehmeskommunikation beim Fussballverband, wie ein PR-Flop daher: Er musste in der Spielpause öffentlich machen, dass Xhaka sich nicht impfen liess. Der Fussballverband habe das jedem selbst überlassen. Was auf Twitter und Co. zu weiteren zynischen Kommentaren führte.

«Er liess sich nicht impfen. Wir haben es jedem Spieler selbst überlassen.»

Granit Xhaka hat Covid: Kann passieren. Gute Besserung.



Aber: Er war als einer der wenigen Nati-Spieler nicht geimpft.



Bravo, Super Vorbild als Captain.



Granit Xhaka wies am Mittwochmorgen Symptome auf. Der vorgenommene Schnelltest fiel negativ aus. Der daraufhin durchgeführte PCR-Test am Abend war dann allerdings positiv. Xhaka wurde im Teamhotel isoliert und hatte den ganzen Tag keinen Kontakt mit den Mitspielern.

Wie SFV-Kommunikationschef Adrian Arnold gegenüber dem TV-Sender SRF sagte, sei Xhaka einer der wenigen nicht geimpften Spieler im Kader. Die übrigen Akteure sind entweder geimpft oder genesen. Deshalb ordnete der Kantonsarzt des Kantons Baselland auch keine Quarantäne gegen die Mannschaft oder einzelne Spieler an. (pit/sda)

