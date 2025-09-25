Chawarma bild: swissmilk

Un délice oriental: un pain pita garni de poulet épicé, de pois chiches, de salade, de tomate, de concombre, de betterave rouge, de yogourt et d'houmous.

Ingrédients Quantité 4 portions

200 g d'émincé de poulet, d'agneau ou de bœuf

75 g de yogourt

¼ cc de cannelle

¼ cc de gingembre

1 cc de cumin moulu ou haché

¼ cc de coriandre en poudre

¼ cc de cardamome en poudre

¼ cc de paprika

¼ cc de noix de muscadeselpoivre

1 cs de jus de citronbeurre à rôtir

Farce:

120 g de pois chiches cuits et égouttésquelques feuilles de salade, p. ex. cœurs de laitue, laitue romaine

1-2 tomates coupées en petits dés

½ concombre coupé en petits dés

200 g de salade de betterave rouge

4-8 pains plats, pains pita ou tortillas

75 g de yogourtun peu de menthe grossièrement hachée

200 g de houmous