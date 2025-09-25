en partie ensoleillé12°
Recettes

Chawarma

Chawarma

bild: swissmilk
Un délice oriental: un pain pita garni de poulet épicé, de pois chiches, de salade, de tomate, de concombre, de betterave rouge, de yogourt et d'houmous.
25.09.2025, 10:00
Ce contenu a été rédigé par Swissmilk
Ingrédients
Quantité 4 portions

200 g d'émincé de poulet, d'agneau ou de bœuf
75 g de yogourt
¼ cc de cannelle
¼ cc de gingembre
1 cc de cumin moulu ou haché
¼ cc de coriandre en poudre
¼ cc de cardamome en poudre
¼ cc de paprika
¼ cc de noix de muscadeselpoivre
1 cs de jus de citronbeurre à rôtir

Farce:
120 g de pois chiches cuits et égouttésquelques feuilles de salade, p. ex. cœurs de laitue, laitue romaine
1-2 tomates coupées en petits dés
½ concombre coupé en petits dés
200 g de salade de betterave rouge
4-8 pains plats, pains pita ou tortillas
75 g de yogourtun peu de menthe grossièrement hachée
200 g de houmous

Une mine d'informations.

Retrouve les tendances food, des conseils pour une alimentation équilibrée et plein d'infos sur le lait suisse sur swissmilk.ch.

Nous ❤️ cuisiner local & de saison.

Ce contenu n'a pas été rédigé par l'équipe éditoriale de watson.
