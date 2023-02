«21 centimètres»: pourquoi la taille compte pour les femmes

En ce jour de Saint-Valentin, il y a une question que nous nous sommes posée chez watson. Pourquoi le critère de taille est-il si important? Réponse.

Comme pour beaucoup de femmes inscrites sur des applications de rencontres, le critère de la taille rejoint désormais celui de la couleur des yeux, des cheveux ou encore du style de barbe. Un petit coup d'œil aux biographies Tinder et bingo: «Moins d'1m80, merci de ne pas matcher», écrit par exemple l'une d'entre elles.

Selon une récente étude publiée à ce sujet, tant les hommes que les femmes ont des préférences en matière de taille, mais pas de manière similaire. Si la gent féminine y accorde plus d'importance et préfère d'ailleurs que leur partenaire soit «plus grand de 21 centimètres», les hommes se posent en fait rarement la question et se contenteront d'une différence de taille de 8 centimètres.

L'obsession des femmes pour la taille, mythe ou réalité?

«L'attirance des femmes pour des hommes plus grands est un phénomène bien documenté», explique le sociologue Jean-François Amadieu à Slate. Une étude menée par des scientifiques australiens et canadiens, reprise par Bloomberg, a confirmé que 80% des femmes interrogées ont une attirance pour des hommes plus grands. C'est ce qu'ils appellent la «sélection sexuelle».

Et puis il y a une explication très simple, affirme la socioanthropologue Deborah Kessler-Bilthauer: la survie de l'espèce. Et ce besoin très primitif d'assurer la survie de l'espèce humaine dirige instinctivement la femme vers un partenaire grand et fort qui «semble plus apte à la reproduction», poursuit-elle. La sociologue ajoute également que des éléments socio-culturels viennent se greffer à cette tendance:

«Par exemple, dans notre imaginaire occidental, la norme pour une femme est plutôt d’être menue et pas trop grande, alors qu’un homme doit être fort et grand. Ce ne sont bien sûr que des stéréotypes, des clichés, car la réalité est bien différente.» Deborah Kessler-Bilthauer

Pourquoi pensez-vous qu'elles tombaient toutes sous le charme de Ragnar Lothbrok dans Viking? Le type fait 1m83 et en plus, il a les yeux bleus. Plus viril que lui? Impossible.

Et sur les sites de rencontre?

Hormis les applications comme Tinder, plusieurs sites de rencontres existent. Sur «nous-deux.agency», il est par exemple possible d'appeler ou de remplir le formulaire sur leur site internet pour «trouver son idéal». Et pour savoir si oui ou non, le critère de taille est demandé (ou suggéré), on a testé.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de voir la notion de taille. Au troisième stade du formulaire, il y a la possibilité d'ajouter davantage d'informations sur ce que l'on cherche. Et jackpot, la taille est le deuxième critère suggéré après l'âge. Notez toutefois qu'à ce stade, le formulaire ne nous demande pas si l'on est une femme ou un homme.

Et les hommes, ils en pensent quoi?

Vice s'est posé la question de savoir quelle était l'opinion des hommes présents sur Tinder et si souvent discriminés pour leur taille. Selon les témoignages recueillis par le média, faire moins 1,75m sur Tinder semble être un plus gros défaut que d'être fumeur, par exemple. Et malheur à ceux qui ne mentionneront pas leur taille sur leur profil Tinder. Ils finiront par être ghosté (ignorés) et n'auront plus de réponse à leur message. Pour ceux qui auront réussi à duper le système, ce sera à leur risque et péril.

Le média souligne toutefois un aspect important: que se passerait-il si les rôles étaient inversés? Louis, 29 ans, semble avoir une réponse toute trouvée:

«Si je mettais "moins de 90C s’abstenir", on me traiterait de tous les noms» Louis

Et vous, vous en dites quoi?