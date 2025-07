Le smartphone rencontre l'ordinateur portable: les systèmes d'exploitation Android et ChromeOS de Google deviennent un seul système. Image: Imago / Keystone

Cette décision de Google impactera des millions d'utilisateurs

Google l'a officiellement confirmé: ChromeOS et Android devraient fusionner en une seule plateforme. Ce changement affecterait des millions d'utilisateurs.



Marcel Horzenek / t-online

Google a confirmé pour la première fois de manière officielle que l'entreprise souhaite fusionner ses deux systèmes d'exploitation Android et ChromeOS en une seule plateforme. Sameer Samat, président de l'écosystème Android chez Google, s'est exprimé sur ce projet lors d'un entretien avec le magazine technique TechRadar.

Un rapprochement progressif des systèmes

Cette confirmation met fin à des années de spéculations sur une éventuelle fusion des deux systèmes de Google. En juin, l'entreprise avait annoncé vouloir développer ChromeOS en grande partie sur la base d'Android. Les Chromebooks peuvent d'ores et déjà exécuter de nombreuses applications Android.

De son côté, le système Android reçoit progressivement des fonctions typiques des systèmes d'exploitation de bureau, par exemple, un mode bureau, des fenêtres ajustables et une meilleure prise en charge des écrans externes. La version bêta actuelle d'Android 16 propose déjà un mode bureau basé sur la fonction DeX de Samsung, qui permet d'utiliser les appareils Android comme des ordinateurs de bureau.

Le développement doit être accéléré

Ce rapprochement doit permettre à Google d'accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités. Le groupe veut créer une alternative plus forte à l'iPadOS et au macOS d'Apple, en particulier pour les tablettes et les ordinateurs portables. Les développeurs pourraient à l'avenir créer des applications pour tous les types d'appareils, de la smartwatch à l'ordinateur portable, à l'aide d'un seul package logiciel.

Il y a une dizaine d'années déjà, des projets internes à Google visaient une telle fusion. Le projet de l'époque, dont le nom de code était «Andromeda», a toutefois été abandonné.

ChromeOS fonctionne actuellement sur les Chromebooks de Google, les appareils Chromebit et la Chromebox. Android a été développé à l'origine pour les smartphones, puis étendu aux tablettes. Les fonctions des deux systèmes se chevauchent déjà en partie.

Samat n'a pas indiqué de calendrier concret pour la mise en œuvre complète de la fusion. Une nouvelle variante du navigateur Chrome avec support d'extension pour les systèmes de bureau Android serait encore en cours de développement.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci